Ez sokkoló, közel 460 millió forint értékű ékszert loptak el a liverpooli focista házából

A hatóságok hónapokig vizsgálták a tavaly decemberben történt esetet, amikor ismeretlenek törtek be az Everton labdarúgójának, Jack Grealish luxusvillájába, és ékszereket, valamint órákat tulajdonítottak el összesen körülbelül 1 millió font, vagyis közel 460 millió forint értékben. A nyomozás most hivatalosan is lezárult, mivel a rendőrség semmilyen érdemi nyomra nem bukkant.

Jack Grealish 2025 nyarán igazolt Evertonban a Manchester City együttesétől / Fotó: Michael Regan

Jack Grealish nem tartózkodott otthon a betörés alatt

A rablás idején Grealish éppen az aktuális csapata, az Everton elleni mérkőzésen lépett pályára, otthonában pedig barátnője, Sasha Attwood (Grealish barátnője) és tíz családtag tartózkodott. A behatolók néhány perc alatt cselekedtek, a riadót Sasha jelezte, de a banda addigra már elmenekült. A nyomozók a betörést követően részletes helyszíni vizsgálatot végeztek, valamint kiterjedt helyi adatgyűjtést folytattak, ám minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült azonosítani az elkövetőket. A rendőrség közlése szerint a lezárás ellenére bármilyen új információ esetén újranyitják az ügyet.

Sajtóértesülések szerint a betörés mögött profi, nemzetközi bűnbanda állhat, mivel Cheshire környékén korábban is több hasonló akciót hajtottak végre dél-amerikai csoportok, Brazíliából, Mexikóból, Chiléből és Peruból - írta a The Sun.

Egy, az esetre rálátó forrás elárulta: „Jack és Sasha már régóta sejtették, hogy a tetteseket valószínűleg soha nem kapják el. Mégis lesújtó számukra, hogy a nyomozás hivatalosan is véget ért.” Az eset után Grealish és barátnője teljesen átalakíttatták otthonuk biztonsági rendszerét: új, hipermodern kamerákat szereltek fel, valamint speciális zárakat helyeztek el a villán. Ennek ellenére Sasha azóta is fél minden nap, gyakran még az utcára sem mer kimenni, tartva egy újabb betöréstől.

Grealish az eset után közösségi oldalán köszönetet mondott azért, hogy a betörés során senki sem sérült meg: „Ez traumatikus élmény volt mindannyiunk számára, de hálás vagyok, hogy mindenki épségben van.”