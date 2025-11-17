Tragédia Nyíregyházán: otthonától pár méterre vesztette életét a férfi

Halálos balesethez riasztották a mentőket Nyíregyházára vasárnap reggel: két autó csapódott egymásba. A karambol oka: az egyik sofőr nem tartotta be a KRESZ-t.

Súlyos baleset történt Nyíregyházán Fotó: TV2

Nyíregyháza gyászol: otthonától alig pár méterre érte a halál az idős férfit

Egy 68 éves sofőr az autójával nem adta meg az elsőbbséget egy másik járműnek, ami emiatt hatalmas erővel nekicsapódott oldalról. A nyíregyházi karambol ereje olyan nagy volt, hogy a vétkes sofőrt az arra járóknak kellett kiszabadítani a szinte felismerhetetlenségig összeroncsolódott kocsiból, és azonnal meg kellett kezdeniük az újraélesztést is, amit aztán a kiérkező mentők folytattak. Sajnos azonban így sem jártak sikerrel: a nyugdíjas életét vesztette. A baleset ráadásul mindössze 10 méterre az otthonától történt, a férfi épp hazafelé tartott – számolt be az esetről a Tények.

Még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az áldozat életéért egy órán át küzdöttek a szakemberek, de még így sem tudták megmenteni. "Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kitartó és szakszerű traumás újraélesztés ellenére be kellett látni, hogy nincs esély a sikerre, nem lehetett megmenteni. Sajnos a helyszínen életét vesztette" - árulta el Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője. A másik sofőrt a mentők helyszíni állapotstabilizálást követően kórházba szállították.