„Mintha újraindulna az agya” - Baleset után kórházba mentek, majd sokkoló dolog történt

Emily Starling tavaly novemberben költözött Floridába, és nem sejtette, hogy az alattuk lakó fiú, Tyler Murdoch lesz az élete szerelme. Első randijukra csak hónapokkal később, júniusban került sor – lassan, óvatosan építették a kapcsolatukat. Egy újabb közös program, egy hokimeccs azonban mindent megváltoztatott.

A baleset sorsfordító volt.

Egy baleset mindent megváltoztatott

A meccsre tartva Tyler hirtelen azt mondta:

Valami nincs rendben.

Emily odakapta a fejét – és már látta is, hogy a férfi rángatózik. Tylernek élete első rohama tört rá a volán mögött. Másodpercek múlva elvesztette az eszméletét.

A Jeep őrült sebességgel száguldott előre, Tyler teste megmerevedett. Emily kibontotta az övét, átmászott a középkonzolra, próbálta elrántani a kormányt és levenni Tyler lábát a gázról.

25-ről 60 mérföldre gyorsultunk… süvített a szél, ordítottam segítségért.

Aztán a Jeep háromszor megpördült, Emily pedig kirepült a vászontetőn át, és 15 méterrel arrébb esett a sárba. Minden porcikája fájt. Tyler mozdulatlanul ült a felborult kocsiban.

Azt hittem, meghalt. Húsz percig azt hittem, hogy meghalt

– mondta Emily a People-nek.

A szomszédok rohantak ki, takarókba bugyolálták, imádkoztak vele. A mentők mindkettejüket kórházba vitték. Emily csodával határos módon csupán egy kartöréssel úszta meg, Tylernek pedig csak egy apró horzsolás volt a hátán. Ám az igazi rémálom csak ezután kezdődött.

Tyler agyáról készült első felvételek gyanús árnyékot mutattak. Másnap, hosszas várakozás után megérkezett az MRI eredménye: egy szilva nagyságú agytumor nőtt a koponyájában. Azonnali műtétet írtak elő.

A műtét után Tyler felébredhetett:

Vallásos vagyok. Az altatóorvos velem imádkozott. Amikor kinyitottam a szemem, Istennek adtam hálát, hogy élhetek.

Két nap múlva hazamehetett, de a felépülés kemény volt. 13 kilót fogyott, Emily pedig folyamatosan főzött neki, hogy visszaszerezze az erőnlétét. A kezelőorvos elmagyarázta: most új idegi kapcsolatokat kell kiépítenie – „mintha újraindulna az agya”.

A traumát mindketten terápián próbálják feldolgozni. Emily a TikTokon osztotta meg a történetet, több mint 9000 dollárnyi adományt gyűjtve össze ismeretlenektől.