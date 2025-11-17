6 ember életét követelte, egy buszt temetett maga alá a földcsuszamlás

Egy földcsuszamlás betemetett egy autóbuszt egy veszélyes hegyi hágón Vietnámban. A balesetben 6 ember vesztette életét és 19 másik megsérült, miközben a hétre további heves esőzéseket jeleztek előre az országban.

Több életet követelt a vietnami földcsuszamlás Fotó: AFP

A földcsuszamlás két áldozata még mindig a roncsok alatt van

A föld és a sziklák helyi idő szerint vasárnap késő este zúdultak az autóbuszra, miközben az a középső hegyvidéken található Khanh Le hágón haladt át. A 33 kilométeres, kanyargós útszakasz meredek hegyoldalakba vájva halad. Bár festői látványt nyújt, és a turisták körében is népszerű, az esős évszakban gyakran történnek földcsuszamlások.

A lezúduló föld az autóbusz elejét összeroppantotta, sok utast csapdába ejtve. Végül a mentőcsapatok csak éjfél után tudták megközelíteni az autóbuszt.

A jármű 32 embert szállított Ho Si Minh-városból. Da Latból tartott a tengerparti Nha Trang városába. A sérült utasokat a közeli kórházba szállították, azonban két áldozat holtteste még mindig a törmelék alatt van, mivel a veszélyes terep nehezíti a mentést.

Jelenleg is heves eső veri Vietnám középső részét, amelyet korábban a Kalmaegi tájfun is sújtott. A hét közepéig várható csapadékmennyiség egyes területeken elérheti a 30-60 centimétert is elérheti, de akár 85 centiméternél is több lehet - írta az AP News.