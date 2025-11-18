14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Jenő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült, mi lett a hétfő esti Árpád-hídi baleset vége - meglepő dolog történt

Árpád híd
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 10:17
sofőrbalesetbírság
Ép bőrrel szállt ki a kocsijából az a sofőr, aki közlekedési lámpáknak ütközött és összetörte járművét tegnap este az Árpád-híd budai hídfőjénél. De ezzel még nem úszta meg!
Bors
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, brutális balesetről érkezett hír hétfő (11.17.) este, amely az Árpád híd budai hídfőjénél történt, a felüljáró lábánál. Egy személygépkocsi szalagkorlátnak, majd oszlopnak ütközött Budapest III. kerületében, a  híd budai oldalánál, a Vörösvári út felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. 

Árpád híd
Az Árpád hídon balesetezett sofőr megmenekült a haláltól  Fotó: Borsonline

Ez történt az Árpád hídnál

A BRFK sajtóügyeletétől megtudtuk: 2025. november 18-án, este 8 óra körül történt a baleset. Egy autós elvesztette az uralmát a járműve felett és előbb a szalagkorlátnak, majd a közlekedési lámpáknak, végül egy kapcsolószekrénynek ütközött. A csodával határos módon azonban a többszörös ütközést ép bőrrel megúszta: csupán anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. A vétkes sofőrt azonban a balesetet helyszínén megbírságolták.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu