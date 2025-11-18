Kiderült, mi lett a hétfő esti Árpád-hídi baleset vége - meglepő dolog történt

Mint arról a Bors beszámolt, brutális balesetről érkezett hír hétfő (11.17.) este, amely az Árpád híd budai hídfőjénél történt, a felüljáró lábánál. Egy személygépkocsi szalagkorlátnak, majd oszlopnak ütközött Budapest III. kerületében, a híd budai oldalánál, a Vörösvári út felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.

Az Árpád hídon balesetezett sofőr megmenekült a haláltól Fotó: Borsonline

Ez történt az Árpád hídnál

A BRFK sajtóügyeletétől megtudtuk: 2025. november 18-án, este 8 óra körül történt a baleset. Egy autós elvesztette az uralmát a járműve felett és előbb a szalagkorlátnak, majd a közlekedési lámpáknak, végül egy kapcsolószekrénynek ütközött. A csodával határos módon azonban a többszörös ütközést ép bőrrel megúszta: csupán anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. A vétkes sofőrt azonban a balesetet helyszínén megbírságolták.