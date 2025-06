„Hálát adok Istennek, hogy időben megláttam a zuhanást és intézkedni tudtam” – így mentette meg az Árpád hídról zuhanó fiatalt az Operaház művésze

Sosem felejti el azt a vasárnap delet Reményi Miklós, az Operaház énekese. A művész éppen autóval közlekedett az Árpád hídon, amikor meglátott egy zuhanó testet. Azonnal tudta, mit kell tennie.

Leugrott egy férfi az Árpád hídról Fotó:Bors

- Természetesen, tárcsáztam a 112-t. Egy ideig vonalban maradtam a diszpécserrel, így megtudtam, hogy a mentősök és a vízi rendőrök is elindultak. A fiút kimentették a Dunából – mesélte a Borsnak az operaénekes, aki 20 perccel később, már visszafelé észrevette, hogy a rakparton még ott áll a mentőautó.

Benéztem a mentőbe, ahol ott feküdt a fiatalember egy nyakmerevítővel. Megsimogattam a vállát, és annyit mondtam neki, hogy örülök, hogy életben van, mire azt felelte, hogy ő is. A hangján éreztem, hogy komolyan gondolja

– mondta Miklós, aki azóta sem tudja kiverni a fejéből az életkezdő férfit. Nem is akarja.

Az Árpád hídról leugró fiatal életben maradt

Nyomozó alkat vagyok, de nem teszek konkrét lépéseket, hogy a kórházban megtaláljam. Bízom benne, hogy ő az interneten felveszi velem a kapcsolatot, mert szeretném tudni, hogy mi történt vele. Szívesen meginnék vele egy kávét vagy egy üdítőt

– magyarázta a művész.

Minden ember szeretetre vágyik. Arra, hogy szerethessen és őt is szeressék. Nem tudom, hogy a fiú hogy jutott el addig, hogy megpróbálja eldobni az életét, de feltételezem, hogy nem kap elég szeretetet

– szögezte le Miklós.

- Hálát adok Istennek, hogy időben megláttam a zuhanást és intézkedni tudtam. Ha utóbbit nem teszem meg, és megtudom, hogy a férfi meghalt, bizonyára egy életen át szégyellem magamat – árulta el Reményi.

- Ehhez hasonlót eddig csak filmeken láttam. Most, hogy a valóságban is át kellett élnem, alig tudok aludni. Az elmúlt napokban többször is felriadtam éjjel.