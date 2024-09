70 helyett 155-tel száguldozott a 19 éves magyar fiú Ausztriában, lecsapott az osztrák szigor

Osztrák szomszédaink 2024 márciusában bevezették, hogy azon sofőröket, akik a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel száguldoznak, azokat keményen büntetik. A drákói szigor értelmében az autósok, akik lakott területen belül 80, azon kívül pedig 90 km/h-val átlépik a sebességhatárt, azoknak nemcsak a jogsija bánja a gyorshajtást, de az autója is.

Drákói szigor jár a gyorshajtásért Ausztriában / Fotó: Unsplash.com (Illusztráció)

Így járt most egy magyar fiatal is, aki az ausztriai L210-es úton száguldozott a napokban. A 19 éves sofőr a 70 kilométer per órás sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyva 155-tel repesztett a Burgenland tartományban fekvő Szentmargitbánya közelében. A magyar sofőr ráadásul nemcsak kétszer gyorsabban hajtott a megengedettnél, hanem a tilalom ellenére két kocsit is megelőzött. Büntetése azonnal érvénybe lépett a márciusi jogszabályok alapján: a rendőrök átmenetileg elvették tőle a jogosítványát, és az autóját is lefoglalták – közölte az osztrák közszolgálati média.