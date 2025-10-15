Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Vonat és autó karambolozott, nagyon nagy a baj, nem halad a forgalom

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 19:56
Egy vonat és egy személyautó ütközött egymásnak a Jászberényi úti felüljáró közelében. Keletiből Gödöllőre indult S80-as járat a Jászberényi úti felüljáró közelében baleseti helyszínelés történik.

Baleseti helyszínelés okoz fennakadásokat néhány vonatútvonalon. Egy vonat és egy személyautó ütközött egymásnak.

Baleseti helyszínelés okoz fennakadást  a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc fővonalon Fotó: MW

Baleseti helyszínelés miatt kell számítani változásokra

Baleseti helyszínelés miatt a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc fővonal elővárosi és távolsági forgalmában hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is kell számítani az esti órákban, mert Rákos és Rákosliget között csak egy vágányon, korlátozással közlekedhetnek a vonatok - írja a Boon.hu.

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint több járat is kimarad vagy rövidebb útvonalon közlekedik:

  • a gödöllői S80-as vonatok nem indulnak,
  • a gyöngyösi IR85-ös Mátra és az egri IR87-es Agria InterRégió járatok pedig a Keleti pályaudvar és Gödöllő között minden állomáson megállnak.

A 18:05-kor a Keletiből Gödöllőre indult S80-as járat a Jászberényi úti felüljáró közelében egy személyautóval ütközött. Az érintett szerelvény utasait egy következő vonatra szállították át, míg a hatóságok a helyszínen vizsgálják a baleset körülményeit.

 

