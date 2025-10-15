Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Brutális vonatbaleset: embert gázoltak Veszprém és Kádárta között

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 13:25
Az utasokat mentesítő buszokra szállították.

Veszprém és Kádárta között egy vonat elgázolt egy embert. A baleset idejében körülbelül 50 utas tartózkodott a szerelvényen.

Mentesítő buszok érkeztek a vonatgázolás helyszínére.
Mentesítő buszok érkeztek a vonatgázolás helyszínére. (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels.com

Mintegy ötven ember utazott a vonaton a gázolás idejében

A baleset helyszínére a veszprémi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton körülbelül ötvenen utaztak, számukra mentesítő busz érkezett a helyszínre, hogy folytathassák útjukat - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

