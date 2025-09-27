Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött a tragikus hír: szörnyű kínhalált halt egy fiatal egyetemista

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 22:00
tragédiazuhanás
Barátnője próbálta megmenteni őt, de nem sikerült neki. Minden túl gyorsan történt.
B. V.
A szerző cikkei

A 20 éves Roxan Bastaens mindössze egy pocsolyát szeretett volna kikerülni a Moher-sziklán való túrázása során, azonban egy véletlen balesetnek köszönhetően ez az életébe került. A fiatal egyetemista három barátjával együtt túrázott Írország egyik legnépszerűbb természeti látványosságával, amikor a szikla szélén sétálva megcsúszott, majd a halálába zuhant mindössze egy hónnap a születésnapja előtt. A tragédia után ugyan nyomozás indult, a halottkém most kimondta, "egyszerű" baleseti halálról van szó, amit magasból való zuhanás okozott, de szerencsére Roxan legalább nem szenvedett. Esését követően ugyanis azonnal meghalt.

Túrázás közben történt a tragédia.
Túrázás közben történt a tragédia Fotó: Freepik

Nem ez volt az első és egyetlen tragédia a Moher-szikláknál

Roxan 2024 májusában vesztette életét a turistalátványosságnál. Halála után két hónappal később pedig újabb tragédia történt: július 23-án egy 12 éves kisfiú, Zhihan Zhao szintén a mélybe zuhant, miután megcsúszott egy pocsolyában. Mindkettejük szerencsétlen balesetéhez pedig nagyban hozzájárult az, hogy nem volt korlát azon a környéken, ahol épp jártak.

Erről a fiatal nő egy barátnője, Guilia Bracchi mesélt, aki pont Roxan mögött sétált a tragédia előtt. Kiemelte, nyugodt időjárási körülmények voltak és mind túrabakancsot viseltek. Eleinte egy védett ösvényen jártak, majd később jött a csúszós út, ahol nem volt korlát. A pocsolya azonban az útvonal közepén volt. Ezt akarta kikerülni Roxan, amikor hirtelen előrebukott egy rossz lépés miatt, majd legurult a lejtőn:

Sok embert láttam előttünk pontosan ugyanígy áthaladni. Több száz ember volt a sziklákon, az volt az érzésem, hogy az ösvény biztonságos. Megpróbáltam elkapni, de nem sikerült. Minden olyan gyorsan történt. Láttam, ahogy kétszer nekiütődik a sziklának, majd eltűnt a szemem elől 

- emlékezett vissza a tragikus pillanatra Guilia hozzátéve, röviddel később látta barátnője testét a víz felszínén, arccal lefelé lebegni, írja a BN.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu