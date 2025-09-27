Most jött a tragikus hír: szörnyű kínhalált halt egy fiatal egyetemista

A 20 éves Roxan Bastaens mindössze egy pocsolyát szeretett volna kikerülni a Moher-sziklán való túrázása során, azonban egy véletlen balesetnek köszönhetően ez az életébe került. A fiatal egyetemista három barátjával együtt túrázott Írország egyik legnépszerűbb természeti látványosságával, amikor a szikla szélén sétálva megcsúszott, majd a halálába zuhant mindössze egy hónnap a születésnapja előtt. A tragédia után ugyan nyomozás indult, a halottkém most kimondta, "egyszerű" baleseti halálról van szó, amit magasból való zuhanás okozott, de szerencsére Roxan legalább nem szenvedett. Esését követően ugyanis azonnal meghalt.

Túrázás közben történt a tragédia Fotó: Freepik

Nem ez volt az első és egyetlen tragédia a Moher-szikláknál

Roxan 2024 májusában vesztette életét a turistalátványosságnál. Halála után két hónappal később pedig újabb tragédia történt: július 23-án egy 12 éves kisfiú, Zhihan Zhao szintén a mélybe zuhant, miután megcsúszott egy pocsolyában. Mindkettejük szerencsétlen balesetéhez pedig nagyban hozzájárult az, hogy nem volt korlát azon a környéken, ahol épp jártak.

Erről a fiatal nő egy barátnője, Guilia Bracchi mesélt, aki pont Roxan mögött sétált a tragédia előtt. Kiemelte, nyugodt időjárási körülmények voltak és mind túrabakancsot viseltek. Eleinte egy védett ösvényen jártak, majd később jött a csúszós út, ahol nem volt korlát. A pocsolya azonban az útvonal közepén volt. Ezt akarta kikerülni Roxan, amikor hirtelen előrebukott egy rossz lépés miatt, majd legurult a lejtőn:

Sok embert láttam előttünk pontosan ugyanígy áthaladni. Több száz ember volt a sziklákon, az volt az érzésem, hogy az ösvény biztonságos. Megpróbáltam elkapni, de nem sikerült. Minden olyan gyorsan történt. Láttam, ahogy kétszer nekiütődik a sziklának, majd eltűnt a szemem elől

- emlékezett vissza a tragikus pillanatra Guilia hozzátéve, röviddel később látta barátnője testét a víz felszínén, arccal lefelé lebegni, írja a BN.