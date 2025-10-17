Brutális baleset: öt autó rohant egymásba a főúton – videó

Utoléréses baleset történt az 54-es főúton, a 34. kilométerszelvénynél péntek reggel Bócsa közelében. Öt jármű ütközött egymásnak eddig ismeretlen okból.
A helyszínre a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik négy autót áramtalanítottak. A balesethez a közútkezelő szakembereit is riasztották - számolt be a Katasztrófavédelem.
A BAON által közzétett videón jól látható, hogy a járműveket félrehúzták, a helyszínt pedig bójákkal kerítették el. A felvételeken feltűnnek a helyszínen dolgozó szakemberek, valamint a járművek által elszenvedett súlyos károk is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.