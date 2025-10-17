Brutális baleset: öt autó rohant egymásba a főúton – videó

Utoléréses baleset történt az 54-es főúton, a 34. kilométerszelvénynél péntek reggel Bócsa közelében. Öt jármű ütközött egymásnak eddig ismeretlen okból.

Utoléréses baleset történt az 54-es főúton Fotó: unsplash.com

A helyszínre a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik négy autót áramtalanítottak. A balesethez a közútkezelő szakembereit is riasztották - számolt be a Katasztrófavédelem.

A BAON által közzétett videón jól látható, hogy a járműveket félrehúzták, a helyszínt pedig bójákkal kerítették el. A felvételeken feltűnnek a helyszínen dolgozó szakemberek, valamint a járművek által elszenvedett súlyos károk is.