Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális baleset: öt autó rohant egymásba a főúton – videó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 09:50
utoléréses balesetkarambol
A helyszínről készült videón jól látható a baleset által okozott kár.
Bors
A szerző cikkei

Utoléréses baleset történt az 54-es főúton, a 34. kilométerszelvénynél péntek reggel Bócsa közelében. Öt jármű ütközött egymásnak eddig ismeretlen okból.

Utoléréses baleset történt az 54-es főúton
Utoléréses baleset történt az 54-es főúton Fotó: unsplash.com

A helyszínre a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik négy autót áramtalanítottak. A balesethez a közútkezelő szakembereit is riasztották - számolt be a Katasztrófavédelem.

A BAON által közzétett videón jól látható, hogy a járműveket félrehúzták, a helyszínt pedig bójákkal kerítették el. A felvételeken feltűnnek a helyszínen dolgozó szakemberek, valamint a járművek által elszenvedett súlyos károk is.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu