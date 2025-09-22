Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Három autó karambolozott az M1-esen, teljes a káosz

M1-es autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 16:07
Baleset-infórendőrség
Brutális baleset történt az M1-esen.

Komoly fennakadást okozott hétfő délután egy baleset az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Biatorbágy térségében három személyautó ütközött össze, az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Baleset
A baleset nagy torlódást okozott.
Fotó: Ripost (Illusztráció)

Az eset a 15-ös kilométerszelvénynél történt, egy utoléréses karambol során. A helyszínre a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az ütközésben érintett járműveket. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a műszaki mentés idejére korlátozásokat vezettek be.

Az Útinform beszámolója alapján a baleset miatt három kilométeres torlódás alakult ki Biatorbágy környékén. A forgalmat a munkaterületen keresztül terelték, ami tovább lassította a közlekedést. Herceghalom térségében emellett újabb terelést építettek ki, így az autósoknak több kilométeren keresztül szakaszos lassulásra kellett felkészülniük.

A baleset komoly fennakadásokat okozott a hétfő délutáni forgalomban. A járművezetőknek érdemes fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedniük az M1-es érintett szakaszain.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
