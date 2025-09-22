Három autó karambolozott az M1-esen, teljes a káosz

Komoly fennakadást okozott hétfő délután egy baleset az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Biatorbágy térségében három személyautó ütközött össze, az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

A baleset nagy torlódást okozott.

Fotó: Ripost (Illusztráció)

Az eset a 15-ös kilométerszelvénynél történt, egy utoléréses karambol során. A helyszínre a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az ütközésben érintett járműveket. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a műszaki mentés idejére korlátozásokat vezettek be.

Az Útinform beszámolója alapján a baleset miatt három kilométeres torlódás alakult ki Biatorbágy környékén. A forgalmat a munkaterületen keresztül terelték, ami tovább lassította a közlekedést. Herceghalom térségében emellett újabb terelést építettek ki, így az autósoknak több kilométeren keresztül szakaszos lassulásra kellett felkészülniük.

A baleset komoly fennakadásokat okozott a hétfő délutáni forgalomban. A járművezetőknek érdemes fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedniük az M1-es érintett szakaszain.