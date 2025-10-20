Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rettenetes hírt kaptunk: 120-szal száguldott a 70 éves buszsofőr, hároman meghaltak, mintegy 80-an megsérültek

buszbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 09:31
tragédiaVajdasághalott
Az elsődleges vizsgálatok szerint a felborult autóbusz 120 km/órás sebességgel száguldott, a szerencsétlenségben három ember is életét vesztette.
N.T.
A szerző cikkei

Sokkoló közlekedési baleset történt a Vajdaságban Szávaszentdemeter közelében pénteken. Az elsődleges vizsgálatok szerint a felborult autóbusz 120 km/órás sebességgel száguldott, a szerencsétlenségben három ember is életét vesztette.

A 70 éves buszsofőr 120 km/órás sebességgel száguldott, három ember meghalt Fotó: Szabad Magyar Szó

A hirado.hu a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál beszámolója alapján azt írja, hogy a rendőrség a Szávaszentdemeter közelében történt, három ember életét követelő  súlyos közlekedési balesetet valószínűleg a nem megfelelő sebesség okozta.

A vizsgálat vezetője a portálnak elmondta: megállapították, hogy az autóbusz 120 kilométeres óránkénti sebességgel haladt és 83 utast szállított, amit óriási felelőtlenségként értékelt.

A fizika egyszerűen nem engedte, hogy a jármű ilyen sebességnél az úton maradjon

– hangsúlyozta. 

Hozzátette, hogy a felborult autóbusz rendkívüli műszaki vizsgálatát idén szeptember 15-én végezték el, míg a sofőr orvosi vizsgálatát tavaly év végén.

A tudósítás szerint az egyik cég dolgozóit szállító autóbusz pénteken délután, a Szávaszentdemeter és Járek közötti úton borult fel. A balesetben három ember meghalt, és mintegy 80-an megsérültek.

A felborult autóbusz 70 éves sofőrjét a baleset után őrizetbe vették.

A sérültek közül hét embert továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, állapotuk stabil

– írják. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu