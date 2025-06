Dömét kihallgatták: ő az, akinek a rábeszélésére Icuska felgyújtotta magát

Felkavaró videó járta be a napokban az egész világhálót. A felvételen az látható, hogy egy férfi harsány nevetés közepette arra biztat egy kétgyermekes családanyát, hogy gyújtsa meg a pólóját, és hagyja lángolni 20 másodpercig. A nő ennek eleget is tett, felgyújtotta magát, miközben a Döme nevű férfi fuldoklott a nevetéstől és számolta a másodperceket. Icuska időközben észbe kapott és ordítva kért segítséget a férjétől. A videón még a két gyermek elkeseredett sírása is hallható. Icuskát kórházba szállították, de később a szövődményekbe belehalt.

Ő Döme, aki miatt Icuska felgyújtotta magát Fotó: TikTok

Icuska és Döme is széles követőtáborral rendelkezett a TikTok-on. A tragédia előzménye pedig, hogy fogadást kötöttek, és a mentálisan nem teljesen ép Icuska veszített.

A Bors elsőként szólaltatta meg a családanya gyászoló férjét, Sándort. A megözvegyült családapa elmondta: folyamatosan megpróbálta a feleségét lebeszélni az „élőzésről” és az ostoba kihívások teljesítésértől, de nem járt sikerrel.

Döme gyorsan az ország első számú közellenségévé vált. Az internetes profiljai alatt rengetegen kifejtették a véleményüket. Ezek között a finomabbak is arról szóltak, hogy a férfi nem érdemli meg az életet. Döme kezdetben hepciáskodott, de aztán magába szállt, és június 5-én már egy videón sírva bizonygatta, hogy nagyon sajnálja a történteket, de - állítja - ő semmiről sem tehet.

Icuska két gyermeket hagyott hátra Fotó: TikTok

A rendőrök ezt nem így látták. A férfiért egészen a Borsod vármegyei otthonáig mentek, ahonnan a Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra vitték. A kocsiból már megbilincselve, vezetőszáron vitték be az épületbe, ahol kihallgatták és őrizetbe vették közreműködés öngyilkosságban bűntett gyanújával és előterjesztést tettek a letartóztatására. Dömea kihallgatáson ártatlannak vallotta magát. Úgy véli, kizárólag Icuska a hibás, amiért felgyújtotta magát.

"A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság öngyilkosságban közreműködés bűntette miatt nyomoz egy interneten megosztott videó alapján, miután május 15-én a 36 éves tiszasülyi nő a férfi biztatására meggyújtotta a pólójára húzott trikóját. A „feladat” teljesítéséhez a nő felsőruhájának 20 másodpercig kellett égnie. A kihívás teljesítése során az asszony trikója oly mértékben lángra kapott, hogy a sértettnek súlyos égési sérülései keletkeztek. A nőt kórházba szállították, azonban június 1-jén este elhunyt.