Horror: 5 éves lány zuhant a mélybe, miközben édesanyja képet készített

A hatóságok jelentése szerint egy 5 éves kislány 15 métert zuhant egy Disney tengerjáróról, miután azt kérték tőle, hogy pózoljon egy nyitott hajóablak előtt.

Az eset után azonnal vészjelzést adtak ki az tengerjárón. (Képünk illusztráció) Fotó: Joni Hanebutt / Shutterstock

Egy szempillantás alatt zuhant a kislány a tengerjáróról a vízbe

A jelentések szerint a kislány elvesztette az egyensúlyát, miközben a hajóablak előtt állt, amint a szüleivel a Disney Dream nevű tengerjáró hajón utazott. A gyermek a nyílt tengerbe zuhant, és az édesapja 45 másodperccel később utána ugrott.

A történtek után azonnal vészjelző hívás hangzott el, és három perccel a zuhanás után egy sárga mentőhajót indítottak a kislány megmentésére. A gyermek szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket, apját azonban később ismeretlen okból orvosi ellátásban részesítették.

Bár vádemelést javasoltak az anya ellen, a június 29-én történt eset nem számított büntetőjogilag felróható gondatlanságnak. Ennek eredményeként a Floridai Állami Ügyészség elutasította a vádemelést. Az édesanya később kijelentette, hogy az ablakokra üveget kellett volna rakni, és a történtekért a Disney felelős.

A Broward megyei seriffhivatal kihallgatta a szülőket, akik megegyező vallomást tettek, és az elmondásuk összhangban volt a biztonsági kamerák felvételeivel. Az ügyet azóta lezárták - írta a Mirror.