SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horror: 5 éves lány zuhant a mélybe, miközben édesanyja képet készített

tengerjáró
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 11:25
gyermekgondatlanság
Egy család nyaralás majdnem tragédiába torkollott, miután egy 5 éves lány váratlanul a nyílt tengerbe zuhant egy hajó fedélzetéről. A történtek után a szülőket kihallgatták, de vádemelés nem történt.

A hatóságok jelentése szerint egy 5 éves kislány 15 métert zuhant egy Disney tengerjáróról, miután azt kérték tőle, hogy pózoljon egy nyitott hajóablak előtt.

Az eset után azonnal vészjelzést adtak ki az tengerjárón.
Az eset után azonnal vészjelzést adtak ki az tengerjárón. (Képünk illusztráció) Fotó: Joni Hanebutt /  Shutterstock 

Egy szempillantás alatt zuhant a kislány a tengerjáróról a vízbe

A jelentések szerint a kislány elvesztette az egyensúlyát, miközben a hajóablak előtt állt, amint a szüleivel a Disney Dream nevű tengerjáró hajón utazott. A gyermek a nyílt tengerbe zuhant, és az édesapja 45 másodperccel később utána ugrott.

A történtek után azonnal vészjelző hívás hangzott el, és három perccel a zuhanás után egy sárga mentőhajót indítottak a kislány megmentésére. A gyermek szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket, apját azonban később ismeretlen okból orvosi ellátásban részesítették.

Bár vádemelést javasoltak az anya ellen, a június 29-én történt eset nem számított büntetőjogilag felróható gondatlanságnak. Ennek eredményeként a Floridai Állami Ügyészség elutasította a vádemelést. Az édesanya később kijelentette, hogy az ablakokra üveget kellett volna rakni, és a történtekért a Disney felelős.

A Broward megyei seriffhivatal kihallgatta a szülőket, akik megegyező vallomást tettek, és az elmondásuk összhangban volt a biztonsági kamerák felvételeivel. Az ügyet azóta lezárták - írta a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu