BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Teljes útzár lépett életbe: borzalmas, ami az M5-ösön történt

Teljes útzár lépett életbe: borzalmas, ami az M5-ösön történt

M5-ös
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:11
M5-ös autópályateljes útzárbaleset
A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a gépjárműveket.
N.T.
A szerző cikkei

Egymásnak ütközött két személygépkocsi az M5-ös autópályán, a Budapest felé haladó oldalon, Lajosmizse térségében, a 61-es kilométerszelvény közelében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a gépjárműveket. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. A beavatkozás idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu