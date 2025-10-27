Most kaptuk: támfal dőlt a munkásokra Biatorbágyon, többen is a romok alatt rekedtek – fotók

A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesületének beszámolója szerint hétfő délelőtt 10 órakor érkezett hozzájuk riasztás, miszerint Biatorbágyon, a Fő utcában munkásokra dőlt egy támfal.

A hivatásos tűzoltókon kívül 7 önkéntes is azonnal a helyszínére sietett, ahol előbb kézi erővel, majd egyikük intézkedésére, gépi erővel kisegítve folytatódott a mentőakció.

A sikeres mentést követően a súlyos sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállította.