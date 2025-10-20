Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
tűzoltók

Szörnyű tragédia történt Magyarországon

lakástűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 17:35
tűzoltóktragédiahalott
A tragédiák elkerülése érdekében, célszerű füstérzékelő használata, ami a tűz keletkezésekor jelez.
N.T.
A szerző cikkei

Egy ember meghalt a Baranya vármegyei Birjánban keletkezett lakástűzben hétfőn - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.

Azt írták, hogy az ötven négyzetméteres, egyszintes épület hálószobájában berendezési tárgyak égtek kis területen. A tűzoltók az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a tragédiák elkerülése érdekében, célszerű füstérzékelő használata, ami a tűz keletkezésekor jelez. Ekkor még van idő eloltani a lángokat, vagy elhagyni az épületet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu