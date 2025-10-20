Szörnyű tragédia történt Magyarországon

Egy ember meghalt a Baranya vármegyei Birjánban keletkezett lakástűzben hétfőn - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.

Azt írták, hogy az ötven négyzetméteres, egyszintes épület hálószobájában berendezési tárgyak égtek kis területen. A tűzoltók az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a tragédiák elkerülése érdekében, célszerű füstérzékelő használata, ami a tűz keletkezésekor jelez. Ekkor még van idő eloltani a lángokat, vagy elhagyni az épületet.