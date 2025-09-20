Rettenetes tragédiáról jött hír, halálos áldozata van a lakástűznek

Lakástűzben meghalt egy ember szombaton Tiszaújvárosban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel. Dóka Imre azt írta: a tiszaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna utcában gyulladt ki szombat reggel egy társasház földszinti lakása, ahol berendezési tárgyak égtek, és sűrű füst keletkezett. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, a fürdőszobában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni - közölte. A tűz pontos keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás során fogja feltárni - tette hozzá a szóvivőhelyettes.

A lakástűz halálos áldozatot szedett / Fotó: freepik.com

Halálos lakástűz Tiszaújvárosban

Mint azt megírtuk, berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban. Az ötven négyzetméteres ingatlan két szobáját érte el a tűz, a tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére kiürítették az épületet, az intézkedés hét lakót érintett.