Rettenetes tragédiáról jött hír, halálos áldozata van a lakástűznek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 11:11
A fürdőszobában találtak rá egy emberre, akit nem tudtak megmenteni. A lakástűz keletkezésének okait vizsgálják.
Lakástűzben meghalt egy ember szombaton Tiszaújvárosban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel. Dóka Imre azt írta: a tiszaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna utcában gyulladt ki szombat reggel egy társasház földszinti lakása, ahol berendezési tárgyak égtek, és sűrű füst keletkezett. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, a fürdőszobában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni - közölte. A tűz pontos keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás során fogja feltárni - tette hozzá a szóvivőhelyettes.

A lakástűznek halálos áldozata van
A lakástűz halálos áldozatot szedett / Fotó: freepik.com

Halálos lakástűz Tiszaújvárosban 

Mint azt megírtuk, berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban. Az ötven négyzetméteres ingatlan két szobáját érte el a tűz, a tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére kiürítették az épületet, az intézkedés hét lakót érintett. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
