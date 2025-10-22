Szolnoki buszbaleset: Elszállították a gimnáziumba csapódott autóbusz roncsait

Autóbusz csapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe. A baleset során 23 ember sérült meg, a roncsok elszállítását pedig már megkezdték.

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott autóbusz roncsait elszállították / Fotó: Mészáros János / Fotó: szoljon.hu

Az autóbusz roncsait végül elszállították a helyszínről

Szerda délelőtt egy hatalmas kamionmentő érkezett a helyszínre, hogy elszállítsa a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott autóbusz roncsát. A mentés látványos pillanatait a Szoljon.hu fotókon is megörökítette. Mint korábban megírtuk egy helyi járatú busz reggel, körülbelül nyolc óra tájban rohant bele az iskola Szabadság téri épületébe. A baleset első hírei több mint harminc sérültről szóltak, később azonban kiderült, hogy összesen 23 ember sérült meg, köztük egy idős nő súlyosabban.

A Szolnoki Rendőrkapitányság gondatlanul okozott, tömegszerencsétlenséggel járó közúti baleset miatt indított nyomozást az ügyben.

A tragédia után Hegyi Zsolt, a MÁV–VOLÁN-csoport vezérigazgatója is megszólalt. Elmondta, hogy a társaság igyekszik minél több hiteles információt összegyűjteni és mielőbb tájékoztatni a közvéleményt. Hozzátette, hogy jelenleg a legfontosabb feladat a sérültek ellátása, valamint a forgalmi rend helyreállítása.

A busz elszállításáról készült képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.