Szolnoki buszbaleset: Elszállították a gimnáziumba csapódott autóbusz roncsait

Autóbusz csapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe. A baleset során 23 ember sérült meg, a roncsok elszállítását pedig már megkezdték.
Szerda délelőtt egy hatalmas kamionmentő érkezett a helyszínre, hogy elszállítsa a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott autóbusz roncsát. A mentés látványos pillanatait a Szoljon.hu fotókon is megörökítette. Mint korábban megírtuk egy helyi járatú busz reggel, körülbelül nyolc óra tájban rohant bele az iskola Szabadság téri épületébe. A baleset első hírei több mint harminc sérültről szóltak, később azonban kiderült, hogy összesen 23 ember sérült meg, köztük egy idős nő súlyosabban.
A Szolnoki Rendőrkapitányság gondatlanul okozott, tömegszerencsétlenséggel járó közúti baleset miatt indított nyomozást az ügyben.
A tragédia után Hegyi Zsolt, a MÁV–VOLÁN-csoport vezérigazgatója is megszólalt. Elmondta, hogy a társaság igyekszik minél több hiteles információt összegyűjteni és mielőbb tájékoztatni a közvéleményt. Hozzátette, hogy jelenleg a legfontosabb feladat a sérültek ellátása, valamint a forgalmi rend helyreállítása.
A busz elszállításáról készült képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.