Mol: eloltották a tüzet a Dunai Finomítóban Százhalombattán

Eloltották a tüzet a Mol Dunai Finomítójának AV3 üzemében Százhalombattán - tájékoztatta a társaság kedden délután az MTI-t. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított - tartalmazza a közlemény.

Eloltották a tüzet Százhalombattán

Forrás: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert

Tűz Százhalombattán: senki sem sérült meg

Bakos Piroska, a Mol Magyarország szóvivője sajtótájékoztatót tartott a cég százhalombattai Dunai Finomítójának AV3-as üzemében október 20-án éjjel keletkezett tűzesettel kapcsolatban Budapesten, a Mol Campus előtt 2025. október 21-én. A tájékoztatón bejelentették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a finomítóban. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Mint kiderült, az üzemcsoportban 120 fő dolgozik, műszakonként egyszerre 20 ember, sem a tűz keletkezése előtt, sem közben, sem az oltás során nem sérült meg senki.