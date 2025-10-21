Mol: eloltották a tüzet a Dunai Finomítóban Százhalombattán

Eloltották a tüzet a Mol Dunai Finomítójának AV3 üzemében Százhalombattán - tájékoztatta a társaság kedden délután az MTI-t. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított - tartalmazza a közlemény.
Bakos Piroska, a Mol Magyarország szóvivője sajtótájékoztatót tartott a cég százhalombattai Dunai Finomítójának AV3-as üzemében október 20-án éjjel keletkezett tűzesettel kapcsolatban Budapesten, a Mol Campus előtt 2025. október 21-én. A tájékoztatón bejelentették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a finomítóban. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.
Mint kiderült, az üzemcsoportban 120 fő dolgozik, műszakonként egyszerre 20 ember, sem a tűz keletkezése előtt, sem közben, sem az oltás során nem sérült meg senki.
