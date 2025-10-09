Súlyos baleset történt Siófok közelében, lezárták az utat

Siófok közelében teljes szélességében lezárták a 7-es főút 105-ös szakaszát, miután egy busz és egy személyautó hajtott egymásba.
Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök este Siófok közelében, a 7-es főút 105-ös kilométerénél, ahol két személyautó és egy busz ütközött össze. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket. - írja a Sonline.hu.
A személyautókban három ember utazott, míg a buszon tizenöt utas és a jármű vezetője tartózkodott. Az utasok elszállításáról mentesítő járat gondoskodik.
A mentés és a helyszínelés idejére a 7-es főutat teljes szélességében lezárták, a rendőrség eltereli a forgalmat. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és amennyiben lehetséges, kerüljék el a balesettel érintett útszakaszt.
