Dénes névnapja

Súlyos baleset történt Siófok közelében, lezárták az utat

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 21:10
siófok7-es főút
Brutális baleset miatt kellett lezárni a 47-es út egy szakaszát. A rendőrség arra kéri a Siófokra közlekedőket, amennyiben lehetséges kerüljék az érintett területet.

Siófok közelében teljes szélességében lezárták a 7-es főút 105-ös szakaszát, miután egy busz és egy személyautó hajtott egymásba.

Siófok
Siófoki baleset: totálkáros lett az autó Fotó: Matey István / Sonline.hu

Siófok közelében lezárták az utat

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök este Siófok közelében, a 7-es főút 105-ös kilométerénél, ahol két személyautó és egy busz ütközött össze. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket. - írja a Sonline.hu.

A személyautókban három ember utazott, míg a buszon tizenöt utas és a jármű vezetője tartózkodott. Az utasok elszállításáról mentesítő járat gondoskodik.

A mentés és a helyszínelés idejére a 7-es főutat teljes szélességében lezárták, a rendőrség eltereli a forgalmat. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és amennyiben lehetséges, kerüljék el a balesettel érintett útszakaszt.

