Fiatal lányt gázolt el egy busz, a mentők kórházba vitték

Egy fiatal lány szaladt egy menetrend szerint közlekedő busznak Kiskunhalason. Szerencsére tragédia nem történt, azonban megfigyelés céljából kórházba szállították.

Komolyabb sérülések nélkül megúszta a balesetet a fiatal lány Fotó: Pozsgai Ákos / BAON.hu

A fiatal lány könnyebb sérülésekkel megúszta

Csütörtök délután Kiskunhalason, a Kárpát utca és a Fazekas Mihály utca kereszteződésében egy fiatal lány hirtelen kiszaladt az útra, és nekifutott egy menetrend szerint közlekedő Volánbusznak. A baleset helyszínére több mentőautó is érkezett. - olvasható a Baon.hu cikkében.

A szemtanúk szerint a körülbelül 16 éves lány a Kuruc vitézek tere irányából rohant a zebrára, miközben csak jobbra nézett, és nem vette észre a balról érkező buszt. A jármű sarkának ütközött, majd az úttestre esett, ahol a hátát és a fejét ütötte be. Szerencsére a sérülései nem bizonyultak súlyosnak. A mentők a helyszíni ellátást követően megfigyelésre kórházba szállították a fiatalt. A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.