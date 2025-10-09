Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fiatal lányt gázolt el egy busz, a mentők kórházba vitték

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 20:20
buszbalesetfiatal lány
Egy menetrend szerint közlekedő Volánbuszhoz kellett riasztani a mentőket. Egy fiatal lány hirtelen ugrott a jármű alá.
Bors
A szerző cikkei

Egy fiatal lány szaladt egy menetrend szerint közlekedő busznak Kiskunhalason. Szerencsére tragédia nem történt, azonban megfigyelés céljából kórházba szállították.

fiatal lány
Komolyabb sérülések nélkül megúszta a balesetet a fiatal lány Fotó: Pozsgai Ákos /  BAON.hu 

A fiatal lány könnyebb sérülésekkel megúszta 

Csütörtök délután Kiskunhalason, a Kárpát utca és a Fazekas Mihály utca kereszteződésében egy fiatal lány hirtelen kiszaladt az útra, és nekifutott egy menetrend szerint közlekedő Volánbusznak. A baleset helyszínére több mentőautó is érkezett. - olvasható a Baon.hu cikkében

A szemtanúk szerint a körülbelül 16 éves lány a Kuruc vitézek tere irányából rohant a zebrára, miközben csak jobbra nézett, és nem vette észre a balról érkező buszt. A jármű sarkának ütközött, majd az úttestre esett, ahol a hátát és a fejét ütötte be. Szerencsére a sérülései nem bizonyultak súlyosnak. A mentők a helyszíni ellátást követően megfigyelésre kórházba szállították a fiatalt. A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu