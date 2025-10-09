Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Baleset történt a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 20:10
Megnövekedett forgalomra kell számítani. Már végzik a balesetnél a műszaki mentést.
Baleset miatt lassul a forgalom Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton. Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött egymásnak.

Tűzoltók már végzik a műszaki mentést a balesetnél Fotó: Ripost

Baleset miatt lassú haladásra kell számítani

Összeütközött egy kisteherautó és két személygépjármű Budapest tizennyolcadik kerületében, a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út fővárosból kifelé vezető oldalán, a Nagybánya utca közelében. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A forgalom az érintett szakaszon a mentés ideje alatt egy sávon halad, torlódásra lehet számítani. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

