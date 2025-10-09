Baleset történt a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton

Baleset miatt lassul a forgalom Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton. Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött egymásnak.
Összeütközött egy kisteherautó és két személygépjármű Budapest tizennyolcadik kerületében, a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út fővárosból kifelé vezető oldalán, a Nagybánya utca közelében. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A forgalom az érintett szakaszon a mentés ideje alatt egy sávon halad, torlódásra lehet számítani. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
