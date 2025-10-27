Hátborzongató segélykiáltások hallatszottak a Pilisi erdő mélyéről: a találtakra még a kutató-mentőszolgálat sem volt felkészülve

Mint írják, szolgálatuktól gyakorlatilag egy időben kért segítséget az Országos Mentőszolgálat, valamint a Pest vármegyei rendőrség egy érdekes esettel kapcsolatban. A beszámoló szerint a kora esti órákban érkezett hozzájuk egy olyan bejelentés ami azt sejtette, hogy valaki komoly bajba került Pilisszentlászló felett az erdőben.

Két egységet indítottunk útnak, de végül a helyszínre érve kiderült, hogy nincs igazán nagy baj. Az erdőből érkező segítségkérés valós volt, de a "bajbajutott" vélhetően tudatmódosító dolog hatása alatt vélt, vagy valós dolgoktól félt az erdőben és ezért kért segítséget

A Kutató-Mentő Szolgálat szerint elsőnek a rendőrség gyalog közelítette meg a helyszínt, ők pedig egy utv járművel a mentőszolgálatot juttatták be a helyszínre.

A "bajbajutottat" végül közösen kiszállítottuk az erdőből és a mentőszolgálat pedig további kivizsgálás céljából elszállította

- írták.