Három rendőr halt meg egy kilakoltatás során: rájuk robbantottak egy házat

Három rendőr vesztette életét egy halálos robbanásban Olaszországban, miközben Verona megyében, Castel d'Azzano településen megpróbáltak kilakoltatni egy testvérpárt.

Három rendőr halálát okozta egy szándékos robbantás Fotó: YouTube

A 60 év körüli testvéreket a Castel d’Azzano városában kellett volna kilakoltatni, ez körülbelül 60 kilométerre fekszik Veronától. A harmadik testvérnek sikerült elmenekülnie a helyszínről.

A robbanásban további 13 ember megsérült. Claudio Pagano ezredes így számolt be az esetről:

Éppen egy kilakoltatási parancsot hajtottak végre a csendőrök, amikor szándékos robbanás érte őket. Egy gázpalack robbant fel.

Szádékosan robbantották fel a házat

A kétszintes farmházat a testvérek előre megtöltötték gázzal, majd akkor hozták működésbe a robbanószerkezetet, amikor a hatóságok kinyitották az ajtót. Nem az első alkalom volt, hogy a hatóságok megpróbálták kilakoltatni a testvéreket, akik egy évvel ezelőtt foglalták el az elhagyatott épületet. Már a legutóbbi kilakoltatási kísérlet során is robbantással fenyegették meg a hatóságokat.

Az eset után Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Guido Crosetto védelmi miniszter is részvétüket fejezték ki az elhunyt csendőrök hozzátartozóinak. Olaszország egyik legfontosabb, katonai jellegű rendvédelmi szervezete súlyos veszteséget szenvedett az akció során – írja a Yahoo!.