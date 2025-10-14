Brutális robbanás rázta meg Győrt, Békéscsabán is felcsaptak a lángok: a helyiek tudták, hogy egyszer tragédia történhet

Súlyosabbnál súlyosabb tűzesetekhez riasztották a lánglovagokat hétfőn: Győr, Békéscsaba és Sándorfalva is segítségre szorult. Győrben ráadásul egy robbanás is nehezítette a mentést, ugyanis egy kazán okozott detonációt. A családi házból a tűzoltóknak egy mozgásában korlátozott embert kellett kihozniuk. A férfi súlyosan megsérült. "Az eset következtében egy idős férfi súlyos másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán és a karján" - árulta el Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa. Az idős férfi mellett egy másik embert is kórházba kellett szállítani, őt füstmérgezés miatt.
Békéscsabán hétfő reggel egy társasház harmadik emeletén keletkezett tűzhöz kellett rohanniuk a lánglovagoknak. Egy elektromos fűtőtest gyulladt ki. A lakásban élő idős nőt egy másik lakó menekítette ki. Az oltás idejére az egész épületet ki kellett üríteni, mindenki az utcán várakozott. Az egyik szomszéd arról beszélt a Tényeknek: jó ideje sejtették, hogy egyszer tragédia történhet. "90 év körüli nénike lakik itt. Ez már nem az első eset volt, én már megmentettem egyszer az életét. Akkor a gáztűzhelyen hagyta az edényét." Az asszony első- és másodfokú égési sérüléseket, valamint légúti égést szenvedett, életveszélyes állapotban kórházba kellett szállítani.
Sándorfalván pedig egy műhely égett, hatalmas volt a pánik, hét vízsugárral oltotta el a kiérkező öt tűzoltóegység. A műhely melletti családi ház teteje is eltűnt részben. A tűz pontos oka jelenleg még snem ismert, azt a Katasztrófavédelem szakértői jelenleg is vizsgálják. "Durranás hallatszódott, aztán mégegy és mégegy..." - mesélte egy szomszéd.
