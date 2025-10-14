Brutális robbanás rázta meg Győrt, Békéscsabán is felcsaptak a lángok: a helyiek tudták, hogy egyszer tragédia történhet

Súlyosabbnál súlyosabb tűzesetekhez riasztották a lánglovagokat hétfőn: Győr, Békéscsaba és Sándorfalva is segítségre szorult. Győrben ráadásul egy robbanás is nehezítette a mentést, ugyanis egy kazán okozott detonációt. A családi házból a tűzoltóknak egy mozgásában korlátozott embert kellett kihozniuk. A férfi súlyosan megsérült. "Az eset következtében egy idős férfi súlyos másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán és a karján" - árulta el Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa. Az idős férfi mellett egy másik embert is kórházba kellett szállítani, őt füstmérgezés miatt.

Ennek a győri lakásnak a pincéjében a kazán robbant fel Fotó: TV2

Békéscsabán hétfő reggel egy társasház harmadik emeletén keletkezett tűzhöz kellett rohanniuk a lánglovagoknak. Egy elektromos fűtőtest gyulladt ki. A lakásban élő idős nőt egy másik lakó menekítette ki. Az oltás idejére az egész épületet ki kellett üríteni, mindenki az utcán várakozott. Az egyik szomszéd arról beszélt a Tényeknek: jó ideje sejtették, hogy egyszer tragédia történhet. "90 év körüli nénike lakik itt. Ez már nem az első eset volt, én már megmentettem egyszer az életét. Akkor a gáztűzhelyen hagyta az edényét." Az asszony első- és másodfokú égési sérüléseket, valamint légúti égést szenvedett, életveszélyes állapotban kórházba kellett szállítani.

Sándorfalván pedig egy műhely égett, hatalmas volt a pánik, hét vízsugárral oltotta el a kiérkező öt tűzoltóegység. A műhely melletti családi ház teteje is eltűnt részben. A tűz pontos oka jelenleg még snem ismert, azt a Katasztrófavédelem szakértői jelenleg is vizsgálják. "Durranás hallatszódott, aztán mégegy és mégegy..." - mesélte egy szomszéd.

Videón a győri, békéscsabai és sándorfalvai eset: