Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy ember meghalt és többen is megsérültek, miután felrobbant egy autó egy bevásárlóközpont előtt

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 11:58
autóvizsgálatsérült
Szemtanúk kapták lencsevégre, amint egy jármű lángokban állt, majd váratlanul felrobbant. A hatóságok vizsgálatot indítottak, a feltételezések szerint akár terrortámadásról is szó lehet.

Egy ember meghalt, és több másik megsérült, miután egy jármű felrobbant egy bevásárlóközpont előtt az ecuadori Guayaquil városában.

A robbanás miatt a hatóságok vizsgálatot indítottak.
A robbanás miatt a hatóságok vizsgálatot indítottak. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Járókelők rögzítették a váratlan robbanást

Egy taxisofőr által megosztott videó azt mutatta, ahogy a járókelők filmezik a lángoló járművet a José Orrantia González utcában, amikor az hirtelen felrobban. A közeli biztonsági kamerák felvételei később sűrű füstöt és lángokat rögzítettek, amint azok a furgonból csaptak fel, amely a Mall del Sol bevásárlóközpont előtt parkolt.

A tűzoltóság elárulta, hogy a robbanásban egy taxisofőr életét vesztette, 2 ember súlyosan, további 27-en pedig könnyebben megsérültek. A robbanás a Ciudadela Vernaza Norte lakónegyed közelében történt, és feltehetően egy gázpalack okozta.

@metroecuador Una explosión se registró en el norte de Guayaquil. Un vehículo explotó la tarde de este 14 de octubre en una zona comercial del puerto principal. Hay un fallecido y dos heridos, según el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. #guayaquil ♬ sonido original - Metro Ecuador

Néhány méterre állt a robbanástól egy szemtanú

Samantha Vera, egy helyi orvos, mindössze néhány méterre volt a tűzesettől.

Elfutottunk, mert féltünk, hogy történik még valami. Sokkos állapotban vagyunk.

- mondta a 40 éves nő.

Claudia Quimi, egy szalon tulajdonosa hozzátette, hogy a borzalmas robbanásba az üvegablakok is beleremegtek.

Terrortámadás állhat az egész mögött

Egy második, robbanóanyagot tartalmazó járművet is találtak a közelben, de az nem detonált, és a hatóságok hatástalanították. A város biztonsági szolgálata felszólította az embereket, hogy kerüljék el a környéket, és bejelentette, hogy a közeli utakat lezárták, hogy a mentőegységek szabadon 

John Reimberg belügyminiszter közösségi média oldalán számolt be a történtekről.

Ez nem kézzel barkácsolt eszköz volt, hanem egy professzionálisan elkészített szerkezet, amelyet bűnözői csoportok készítettek azzal a céllal, hogy káoszt okozzanak az országban. A nemzeti rendőrség éjjel-nappal dolgozik, hogy elhárítsa a fenyegetést és megtalálja a felelősöket ezért a terrortámadásért.

- írta bejegyzésében.

Humberto Plaza, Guayas tartomány kormányzója hangsúlyozta, hogy tetteseket felelősségre fogják vonni, mihelyt őrizetbe veszik őket - írta a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu