Repülőtéri hiba vezetett kis híján tragédiához: elszabadult egy benzincső

Repülőtéri felelőtlenségről érkezett hír. Szokatlan baleset borzolta a kedélyeket a Dallas–Fort Worth repülőtéren, ahol egy dolgozó véletlenül üzemanyaggal árasztotta el a kifutópályát.

A repülőtéri dolgozó elhagyta a helyszínt, miután az üzemanyag tömlő magatehetetlenül tekergett a kifutón Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A repülőtéri alkalmazott nem bírta megtartani az üzemanyag tömlőt

A New York Post beszámolója alapján az Origo azt írta, hogy az incidens akkor történt, amikor az egyik repülőtéri alkalmazott elveszítette az irányítást a tankoláshoz használt tömlő felett. A hibából adódóan nagy mennyiségű, rendkívül gyúlékony üzemanyag ömlött a kifutóra, ami akár súlyos következményekkel is járhatott volna. Az American Airlines közleménye szerint a munkatárs éppen egy American Eagle járatot tankolt, amikor kicsúszott a kezéből a tömlő. Az üzemanyag ezután ellenőrizetlenül kezdett folyni, és a kifutón tócsákban gyűlt össze, miközben a dolgozó elhagyta a helyszínt.

Aircraft fueler hose malfunctions at Dallas airport pic.twitter.com/FNIAsDtzNo — TaraBull (@TaraBull808) October 12, 2025

Szerencsére az üzemanyag nem okozott komoly károkat. A területet gyorsan megtisztították, és a takarítás a szabályoknak megfelelően zajlott. Az eset kivizsgálását a dallasi repülőtér és az üzemanyag-szolgáltató, a Menzies közösen végzi. A kiömlött üzemanyag pontos mennyisége egyelőre nem ismert.

A Dallas–Fort Worth repülőtér korábban is került már kellemetlen helyzetbe: tavaly egy innen induló járatot kellett törölni, miután a pilóta berúgott egy bárban az indulás előtt.