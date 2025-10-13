Repülőtéri hiba vezetett kis híján tragédiához: elszabadult egy benzincső

Repülőtéri felelőtlenségről érkezett hír. Szokatlan baleset borzolta a kedélyeket a Dallas–Fort Worth repülőtéren, ahol egy dolgozó véletlenül üzemanyaggal árasztotta el a kifutópályát.
A New York Post beszámolója alapján az Origo azt írta, hogy az incidens akkor történt, amikor az egyik repülőtéri alkalmazott elveszítette az irányítást a tankoláshoz használt tömlő felett. A hibából adódóan nagy mennyiségű, rendkívül gyúlékony üzemanyag ömlött a kifutóra, ami akár súlyos következményekkel is járhatott volna. Az American Airlines közleménye szerint a munkatárs éppen egy American Eagle járatot tankolt, amikor kicsúszott a kezéből a tömlő. Az üzemanyag ezután ellenőrizetlenül kezdett folyni, és a kifutón tócsákban gyűlt össze, miközben a dolgozó elhagyta a helyszínt.
Szerencsére az üzemanyag nem okozott komoly károkat. A területet gyorsan megtisztították, és a takarítás a szabályoknak megfelelően zajlott. Az eset kivizsgálását a dallasi repülőtér és az üzemanyag-szolgáltató, a Menzies közösen végzi. A kiömlött üzemanyag pontos mennyisége egyelőre nem ismert.
A Dallas–Fort Worth repülőtér korábban is került már kellemetlen helyzetbe: tavaly egy innen induló járatot kellett törölni, miután a pilóta berúgott egy bárban az indulás előtt.
