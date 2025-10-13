Rendkívüli bejelentés: tűzgömbként zuhant le egy repülő, halálos áldozatról is tudni

Két ember meghalt, miután tűzgömbként zuhant le egy repülőgép a texasi Fort Worth közelében. A gép vasárnap délután több teherautóba csapódott az autópálya mellett.

A hatóságok a repülőbaleset helyszínére siettek / Fotó: ChatGPT

A közösségi médiában megosztott megrázó felvételeken hatalmas füstoszlop látható a baleset helyszínén, miközben a mentőszolgálatok a helyszínre siettek október 12-én. A halálos áldozatok kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok továbbra is vizsgálják a tragédia lehetséges okát. Az eset helyi idő szerint körülbelül 13:30-kor történt, a Hicks repülőtér közelében, egy kereskedelmi területen, amelyet kisebb vállalkozások és lakónegyedek vesznek körül.

Lois Kinman, a repülőtér szóvivője megerősítette, hogy a lezuhant repülőgép nem onnan szállt fel.

Robbie Hoy, a Tarrant megyei seriff hivatalának szóvivője elmondta, hogy a vizsgálatot a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) veszi át. Az autósokat arra kérték, hogy kerüljék el a környéket, amíg a hatóságok a helyszínen dolgoznak.

A repülőbaleset sokkolta az embereket

A repülőgépet Beechcraft King Air C90 típusúként azonosították. Egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a fedélzeten a baleset idején. Egy szemtanú, Lauren Anderson, aki egy állateledelbolt pénztárosaként dolgozik a közelben, a New York Timesnak elmondta, hogy egy „óriási fekete füstfelhőt” látott, amely legalább 30 méter szélesnek tűnt.

Körülbelül 20-30 percen keresztül folyamatosan érkeztek a mentőjárművek

– mondta, írja a Mirror.