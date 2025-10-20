Szívet szaggató részletek láttak napvilágot a legendás énekes haláláról: így csapódott a földbe a repülőgépe

A Grammy-díjas énekes-dalszerző, Brett James váratlan halála mindenkit sokkolt, azonban most fény derült arra, pontosan mi okozta a repülőgép-balesetet.

Kiderült mi okozta a dalszerző repülőgép-balesetét (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Maga a dalszerző vezetett a repülőgép-baleset előtt

A FlightAware adatai szerint a balesetben érintett repülőgép James nevére volt bejegyezve. A gép Nashvilleből szállt fel, és helyi idő szerint 15:00 körül zuhant le szeptember 18-án, Franklinben, Észak-Karolinában.

Egy jelentés szerint a repülőgép, amellyel a country énekes-és dalszerző Brett James repült közvetlenül azelőtt, hogy ő és két másik személy életét vesztette, zuhanóspirálba került, mielőtt a földbe csapódott volna. Az 57 éves James barátnője, Melody Wilson és annak lánya, Meryl Maxwell Wilson a zenész Cirrus SR22T típusú repülőgépén utaztak, amikor a tragédia bekövetkezett.

Amikor a repülőgép 14:48 körül megközelítette a Macon megyei repülőteret, James közölte a légiforgalmi irányítással, hogy látja a kifutópályát, majd engedélyt kapott, hogy átváltson a közös forgalmi tanácsadó frekvenciára. Néhány pillanattal később James jelentette, hogy 6 800 láb magasságban repül, és egy 360 fokos fordulatot tervez leszállás előtt, viszont ezt követően váratlanul lezuhant, alig 800 méterre a leszállópályától.

A szemtanúk arról számoltak be, hogy a gép nagyon alacsonyan repült el a közeli iskola játszótere felett, miközben a szárnyai jobbra-balra billegtek. Ezután a fejjel lefelé fordult a repülő, mielőtt eltűnt a fák mögött és lezuhant.

A becsapódás után James repülőgépe függőleges helyzetben maradt, majd elszállították további vizsgálatokra. A jelentések szerint eddig nem találtak semmilyen motorhibára utaló jelet - írta a Daily Mail.