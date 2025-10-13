Most érkezett: Repülőgép csapódott az autópályába, több halott is van

Egy repülőgép csapódott az Interstate 195-ös autópályába a massachusettsi Dartmouth közelében. A balesetben két ember életét vesztette, egy további személy megsérült - erősítette meg a rendőrség.

Repülőgép csapódott az autópályába, több halott is van Fotó: Unsplash (illusztráció)

A Socata TBM 700 típusú turbólégcsavaros repülő a becsapódás után kigyulladt, eközben egy járműnek is nekiütközött, mielőtt a fűben állt volna meg. A helyszínről készült videókon látható a teljesen kiégett roncs és a szétszóródott alkatrészek.

A hatóságok előzetes feltételezése szerint a pilóta egy közeli repülőtéren próbált meg leszállni, ám a heves esőzés és az erős szél következtében elvesztette az irányítást a gép felett, ami a tragédiához vezetett.

Az ismert amerikai autópályát teljesen lezárták, és a nyomozás végéig zárva is tartják - írja a Metro.