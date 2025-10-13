A légiközlekedés leghalálosabb éve: elárulták a szakértők, hogy mi okozta a rengeteg repülőgép-balesetet

Az elmúlt évben megdöbbentő mértékben megszaporodtak a repülőgép-balesetek, amelyek több száz ember életét követelték. Most szakértők felfedték, hogy pontosan mi állhatott a legmegdöbbentőbb tragédiák mögött.

A szakértők elárulták, mi állhat a rengeteg repülőgép-baleset mögött. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

A BBC új dokumentumfilmjében, ami Why Planes Crash: Aviation’s Deadly Year címet kapta, a szakértők elárulták, mi állt a balesetek mögött, és mi is történt valójában 2025-ben a légi közlekedésben. Bár mindegyik baleset összetett, különböző okokra vezethető vissza, a szakértők néhány aggasztó tendenciára hívták fel a figyelmet.

A madarakkal való ütközések száma megnövekedett

Dr. Carla Dove, a Smithsonian Intézet munkatársa elárulta, hogy az évente jelentett madárütközések száma növekszik, de nem tudják, miért.

A dél-koreai Jeju Air esetében, gép Bangkokból tért vissza Muanba 2024. december 29-én, amikor leszállás közben egy madárral ütközött. A pilóták vészhelyzetet jelentettek, majd egy kerülő manővert terveztek, de a második próbálkozás során a futómű nem nyílt ki, és a repülőgép mintegy 320 km/h sebességgel csapódott a kifutónak, fékezési lehetőség nélkül.

A tragédia ekkor még elkerülhető lett volna, de a kifutó végén egy akadály állt, amely nem kellett volna, hogy ott legyen. Az előírások szerint az akadály nem lehetne magasabb helyen 7,5 centiméternél, de itt egy 2 méter magas dombon helyezték el, ami így rengeteg halálos áldozatot követelt.

A dokumentumfilm szakértői az egész repülőtér helyszínválasztását is vitatják. A gépben talált madártollak a tőkés récéhez tartoztak, Dr. Nial Moores, természetvédelmi kutató elmondta, hogy a repülőtér környéke vonzó élőhely a vízimadarak számára, így a madárütközés kockázata eleve magas volt.

A baleset után vizsgálat indult, így 2026-ig minden beton- és acélakadályt összeomló anyagra cserélnek.

Kevés légiforgalmi irányító és végzetes tervezési hibák

Ezzel szemben a Washington DC-ben történt repülőgép-helikopter ütközés teljesen váratlanul következett be. A január 29-i ütközés, amelyben 67 ember halt meg, köztük 28 műkorcsolyázó, az első halálos baleset volt 16 év után az amerikai kereskedelmi légi közlekedésben.