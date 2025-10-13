A légiközlekedés leghalálosabb éve: elárulták a szakértők, hogy mi okozta a rengeteg repülőgép-balesetet

Az elmúlt évben megdöbbentő mértékben megszaporodtak a repülőgép-balesetek, amelyek több száz ember életét követelték. Most szakértők felfedték, hogy pontosan mi állhatott a legmegdöbbentőbb tragédiák mögött.
A BBC új dokumentumfilmjében, ami Why Planes Crash: Aviation’s Deadly Year címet kapta, a szakértők elárulták, mi állt a balesetek mögött, és mi is történt valójában 2025-ben a légi közlekedésben. Bár mindegyik baleset összetett, különböző okokra vezethető vissza, a szakértők néhány aggasztó tendenciára hívták fel a figyelmet.
Dr. Carla Dove, a Smithsonian Intézet munkatársa elárulta, hogy az évente jelentett madárütközések száma növekszik, de nem tudják, miért.
A dél-koreai Jeju Air esetében, gép Bangkokból tért vissza Muanba 2024. december 29-én, amikor leszállás közben egy madárral ütközött. A pilóták vészhelyzetet jelentettek, majd egy kerülő manővert terveztek, de a második próbálkozás során a futómű nem nyílt ki, és a repülőgép mintegy 320 km/h sebességgel csapódott a kifutónak, fékezési lehetőség nélkül.
A tragédia ekkor még elkerülhető lett volna, de a kifutó végén egy akadály állt, amely nem kellett volna, hogy ott legyen. Az előírások szerint az akadály nem lehetne magasabb helyen 7,5 centiméternél, de itt egy 2 méter magas dombon helyezték el, ami így rengeteg halálos áldozatot követelt.
A dokumentumfilm szakértői az egész repülőtér helyszínválasztását is vitatják. A gépben talált madártollak a tőkés récéhez tartoztak, Dr. Nial Moores, természetvédelmi kutató elmondta, hogy a repülőtér környéke vonzó élőhely a vízimadarak számára, így a madárütközés kockázata eleve magas volt.
A baleset után vizsgálat indult, így 2026-ig minden beton- és acélakadályt összeomló anyagra cserélnek.
Ezzel szemben a Washington DC-ben történt repülőgép-helikopter ütközés teljesen váratlanul következett be. A január 29-i ütközés, amelyben 67 ember halt meg, köztük 28 műkorcsolyázó, az első halálos baleset volt 16 év után az amerikai kereskedelmi légi közlekedésben.
Aznap éjjel a forgalmat csak egyetlen légiforgalmi irányító felügyelte, a szokásos kettő helyett. Egy kezdeti jelentés szerint a személyzet létszáma nem felelt meg az adott időpont és forgalom követelményeinek.
A helikopter fedélzeti hangfelvételei szerint 20 másodperccel az ütközés előtt a pilóták nem kaptak meg minden utasítást, csupán vizuálisan kellett figyelniük a repülőgépet, de lehet, hogy rossz gépet néztek. A helikopter feketedoboza feltárt néhány végzetes tervezési hibát, és azt is, hogy 24 méterrel a megengedett magasság felett repült.
Ez a baleset elkerülhető lett volna. Az a helikopter-útvonal évek óta túl közel húzódik a 33-as kifutópálya megközelítési zónájához
- tette hozzá Jeff Guzzetti, nyugalmazott balesetvizsgáló.
Az eset után a nemzeti közlekedésbiztonsági testület három évnyi repülési adatot elemzett, és 15 214 esetet talált, amikor repülőgépek és helikopterek 120 méteren belül kerültek egymáshoz.
A harmadik nagy baleset februárban történt, amikor egy Delta Connection járat leszálláskor felborult Torontóban. A repülőgép fagyos hőmérséklettel és erős szelekkel küzdött a süllyedés során.
Amikor ereszkedni kezdtünk, erősen dobált minket a szél, de semmi különöset nem éreztem azon kívül, hogy nagyon rázkódott. Ez addig tartott, amíg le nem értünk
- emlékezett vissza Hannah Krebs, aki a gépen utazott.
Amikor a gép végül földet ért, a futómű összeomlott, és a repülő fejjel lefelé fordult. A balesetet mind a 80 utas és a személyzet tagjai túlélték, és gyorsan sikerült elhagyniuk a repülőgépet.
A dokumentumfilm végül a tragikus Air India-járat esetét dolgozta fel, amely csak 32 másodpercig volt a levegőben, mielőtt lezuhant. A Boeing 787 Dreamliner fedélzetén 230 utas és 12 fős személyzet tartózkodott, a balesetben 19 ember halt meg a földön, és csupán egy utas maradt életben a fedélzeten, Vishwash Kumar Ramesh.
A balesetről készült felvételek alapján a gép RAM-légiturbinája hallható volt, ami áramkimaradásra utal, és arra, hogy a gép elveszítette a hajtóerőt. Az előzetes jelentés szerint a lekapcsoló kapcsolókat majdnem egyszerre állították le, üzemanyag nélkül hagyva a hajtóműveket, ami a becsapódáshoz vezetett.
Később a feketedoboz felvételekből kiderült, hogy az egyik pilóta megkérdezte társát, hogy miért kapcsolta le az ellátást, majd ezt követően vészjelzést kezdtek el leadni - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.