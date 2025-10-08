Helyszíni fotók: durva baleset történt Debrecennél

Ráfutásos baleset lassítja a forgalmat a 47-es úton Debrecen és Mikepércs között. Egy személy könnyebben sérült.

Ráfutásos baleset lassítja a forgalmat Debrecen és Mikepércs között Fotó: Katona Ákos / haon.hu

Ráfutásos baleset okoz fennakadást a 47-es úton

Baleset történt szerda reggel Debrecen és Mikepércs között, a 47-es úton: egy kisteherautó és egy személyautó ütközött - tudta meg a Hajdú Online. Az esettel kapcsolatban megkeresték a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot - írta a Haon.hu.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján az eset ráfutásos baleset volt. A Haon.hu információi szerint az ütközés következtében egy személy könnyebb sérüléseket szenvedett.

