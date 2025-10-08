Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kattant a bilincs: Több mint 100 embert kapcsoltak le a rendőrök

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 09:31
körözés alatt álló személykábítószeremberkereskedelem
Több budapesti kerületi és vidéki rendőrkapitányság fogott össze, hogy felkutassák a bűnözőket. Sokan végezték bilincsben..

Bilincsbe került több mint 100 körözött személy a rendőrség összefogó munkájának köszönhetően. Akadtak kábítószerrel kapcsolatos bűntények, garázdaság de emberkereskedelem miatt is köröztek bűnözőket Budapesten.

bilincs
Csattant a bilincs a bűnözők csuklóin; összefogtak a rendőrkapitányságok a bűnözők felkutatásában 
Fotó: rawpixel.com

Bilincs fogságában: emberkereskedelem és kényszermunka is szerepelt a listán

A rendőrök két hét alatt, 1873 körözési eljárás elemzését követően 131 embert fogtak el, illetve állapították meg a körözött személy tartózkodási helyét, és megtaláltak három eltűntként keresett embert is - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon. - áll az MTI közleményében.

Azt írták, hogy a szeptember második felében végrehajtott akcióba bevonták a III., V., X. és XXII. kerületi rendőrkapitányságokat, valamint egyes vidéki kapitányságok állományát is.

A körözések közül 14 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt volt érvényben, másokat emberkereskedelem, kényszermunka, garázdaság és lopás miatt köröztek, több embert pedig azért keresett a rendőrség, mert nem kezdte meg a büntetése letöltését - áll a közleményben.

