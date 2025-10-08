Hatalmas csattanás rázta meg Budafokot: rohantak a mentők

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 09:58
Rosszul indul a reggel Budapesten, karambol miatt. Két személyautó ütközött Budafokon.

Budafokon forgalmi akadály várható két autó ütközése miatt.

Budafok
Budafokra kellett riasztani a mentőket Fotó: Gé

Mentők is érkeztek Budafokra

Karambolozott két személyautó Budapest XXII. kerületében, a Nagytétényi úton, a Sörház utca közelében. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol forgalmi akadályra kell számítani. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem

 

