„Csoda, hogy másnak nem esett baja” – brutális rendőrautó-baleset a Puskás Ferenc stadionnál, megszólalt egy szemtanú

Mint azt a Bors is megírta, hatalmas baleset volt pénteken késő este a Puskás Ferenc stadionnál. Az eddigi információk szerint egy Kerepesi út felől érkező rendőrautó ütközött egy, a Hungária körútról érkező BMW-vel. A karambol ereje borzalmas volt: a rendőrautó motorházteteje leszakadt, a BMW egyik kereke pedig kitört.

A BMW kereke kitört, nekirohant egy oszlopnak, majd a járdára csapódott a Puskás Ferenc stadionnál Fotó: Bors

Brutális baleset a Puskás Ferenc stadionnál

A BMW-ben, úgy tudjuk, hogy ketten utaztak, a sofőr pedig beszorult a kocsiba, hozzá először a tűzoltók rohantak, hogy kiszabadítsák:

Összeütközött két személyautó Budapest tizedik kerületében, a Kerepesi út és a Hungária körút kereszteződésében. Az ütközés következtében az egyik autóba egy ember beszorult, akit fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki, majd kiemelték az autóból

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A rendőrautó motorházteteje leszakadt Fotó: Bors

Úgy tudjuk, hogy ezután mindkettőjüket kórházba vitték, de egyikük sem sérült meg súlyosan.

A történtek után a Kerepesi utat lezárták, tűzoltók, mentők és rendőrök tucatja dolgozott a helyszínen. Többen is döbbenten nézték a katasztrófasújtotta területté vált kereszteződést:

A rendőr a Kerepesi felől jött, már majdnem áthaladt a Hungária kereszteződésén, de jött neki jobbról a BMW és valahogy elé került. A rendőrautó a kocsi elejével találta el a BMW jobb oldalát

- mesélte egy arra járó.

A szakaszt teljes szélességben lezárták, az úton mindenhol törmelékek hevertek Fotó: Bors

A rendőrautó megpördült, míg a BMW egy oszlopnak, majd a járdára csapódott. Úgy tudjuk, hogy a rendőrautó valóban megkülönböztető jelzést használt és még lassított is a kereszteződéshez érve. Az arra járók elmondták, hogy a baleset helyszíne egy kimondottan forgalmas csomópont:

Az a kereszteződés mindig forgalmas, ott a metró és az 1-es villamos is. Itt mindig van forgalom, még hajnalban is, nemhogy pénteken este. Csak a csodán múlott, hogy más nem sérült meg és éppen nem ment át senki a zebrán. Állt ott egy srác rollerrel vagy biciklivel, hatalmas mázli, hogy nem indult meg

- mesélte.

Egyelőre azonban továbbra sem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, ahogyan azt sem, hogy pontosan ki hibázott. Ezt majd a későbbi vizsgálat fogja kideríteni.