Drámai helyszíni fotók: rendőrautó balesetezett a Puskás Ferenc stadionnál

Nagy csattanás rázta meg péntek este a Puskás Ferenc Stadionnál közlekedőket, ugyanis egyik olvasónk fotói alapján hatalmas baleset történt: összeütközött egy rendőrautó és egy BMW.

A baleset körülményeiről egyelőre nincsenek információk, de úgy tűnik, hogy nagy erővel ütközött a két jármű, ugyanis komoly kár keletkezett mindkét autóban. A tűzoltók hamar kiérkeztek a helyszínre, jelenleg is zajlanak a munkálatok.

Íme a drámai helyszíni fotók:











