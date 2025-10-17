Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Drámai helyszíni fotók: rendőrautó balesetezett a Puskás Ferenc stadionnál

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 22:12
A fotók alapján egy rendőrautó és egy BMW ütközött.
Bors
Nagy csattanás rázta meg péntek este a Puskás Ferenc Stadionnál közlekedőket, ugyanis egyik olvasónk fotói alapján hatalmas baleset történt: összeütközött egy rendőrautó és egy BMW.

A baleset körülményeiről egyelőre nincsenek információk, de úgy tűnik, hogy nagy erővel ütközött a két jármű, ugyanis komoly kár keletkezett mindkét autóban. A tűzoltók hamar kiérkeztek a helyszínre, jelenleg is zajlanak a munkálatok.

Íme a drámai helyszíni fotók:

 
 


 

 


 


 

