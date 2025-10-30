Porrobbanás rázta meg Vásárosnaményt – legalább 9 ember tartózkodott a helyszínen

Porrobbanás történt egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek jelenleg is dolgoznak, megbontják a technológiai részeket és megszüntetik az izzásokat - írja a katasztrófavédelem.