Porrobbanás rázta meg Vásárosnaményt – legalább 9 ember tartózkodott a helyszínen

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 06:20
Több egység is dolgozik a mentésen.
Porrobbanás történt egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek jelenleg is dolgoznak, megbontják a technológiai részeket és megszüntetik az izzásokat - írja a katasztrófavédelem

