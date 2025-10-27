BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Mindenkit a parkolóba riasztottak: rosszul lett egy 8 évese kislány, már nem tudták megmenteni

mentő
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 09:35
gyerekparkolóhalott
Tragikus hirtelenséggel elhunyt egy gyönyörű fiatal kislány, miután rosszul lett egy parkolóban – mindössze egy nappal kilencedik születésnapja előtt.
N.T.
A szerző cikkei

A mentőszolgálatot a Kingwells parkoló- és átszállóhelyre, a skóciai aberdeeni Skene Roadra riasztották, miután jelentették, hogy a nyolcéves Olivia Grace Edwards szombaton, október 25-én este 20:40 körül rosszul lett.

Bár gyorsan a Royal Aberdeen Gyermekkórházba szállították sürgős orvosi ellátásra, a kislányt röviddel ezután sajnálatos módon halottnak nyilvánították. A tragikus eseményre reagálva a családi barát, Kathryn Campbell létrehozott egy GoFundMe-oldalt, hogy segítsen Olivia gyászoló szüleinek, Marknak és Georginának a váratlan temetési költségek fedezésében.

A gyűjtéshez csatolt megható üzenet így szólt:

„A csodálatos legjobb barátaim váratlanul elveszítették gyönyörű kislányukat, mindössze egy nappal kilencedik születésnapja előtt. Szülei, testvérei, családja és barátai mind összetörtek. Olivia gyönyörű, vicces, kedves és csodálatos kislány volt, és mindenkinek nagyon fog hiányozni, aki csak ismerte.

Kérlek, segíts enyhíteni egy kicsit a rájuk nehezedő terheken azzal, hogy adományozol, és így hozzájárulsz ahhoz, hogy ez a gyönyörű kislány a lehető legszebb búcsút kaphassa.”

Olivia korai halálának pontos oka egyelőre nem ismert. A kislány mélyen megrendült szüleit, Markot és Georginát, valamint testvéreit, Nieve-et és Hollie-t hagyta hátra – írja a Mirror

 

