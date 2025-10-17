Botrányos videó került napvilágra: más menyasszonyát rejtegette egy pap a mosdó alatt

Nagyon ritka, hogy egy pap meghívjon valakit az otthonába, és még ritkább, hogy levegye a ruháit, majd elrejtse az illetőt a mosdója alá. Éppen ezért sokkolta teljesen a brazíliai Nova Maringá nevű kisváros lakóit, amikor kiderült, hogy prédikátoruk valaki más menyasszonyát rejtette el a fürdőszobájában.
A nő, aki a pap a mosdókagyló alatt próbált meg elrejteni, az egyik saját hívének a menyasszonya volt. Luciano Braga Simplicio tiszteletes azzal magyarázta a helyzetet, hogy a nő csupán lezuhanyozni ment hozzá, ezt akkor mondta, amikor egy feldühödött férficsoport berontott plébániára, hogy szembesítse őt.
A különös eset október 13-án, hétfőn történt a mindössze 5000 lakosú Nova Maringában. Simpliciót edzőnadrágban és egyéb ruhadarab nélkül találták, miközben megpróbált elmenekülni a feldühödött tömeg elől, amely a menyasszony hollétéről faggatta. A férfit végül arra kényszerítették, hogy kinyisson egy ajtót, amely mögött szerintük a nő rejtőzött.
A Pelo Bem de São José nevű közösségi blog beszámolója szerint a pap aznap reggel titokban vitte be a nőt a templom melletti házába. Úgy tudni, hogy a nő vőlegénye éppen nem tartózkodott a városban, így amikor a papot szembesítették, teljesen meglepte a helyzet, és zavartan viselkedett.
Az incidensről készült videó gyorsan elterjedt az interneten: a felvételen látszik, ahogy Simplicio kopogtat az ajtón, miközben próbálja visszatartani a kamerázó férfit.
Nem meglepő módon az dühös férfi nem elégedett meg ennyivel, és egy fa székkel betörte az ajtót, amely egy hálószobába vezetett. Ezután a vőlegény odarohant egy másik, szintén zárt ajtóhoz, amelyet ismét a székkel tört be. Ez már a fürdőszobába nyílt, ott találták meg a 21 éves menyasszonyt, aki könnyek között, a mosdó alatt rejtőzött, atlétában és rövidnadrágban. A nőt kihúzták a rejtekhelyéről, és bár a helyzet gyanús volt, mind ő, mind Simplicio tagadta, hogy bármilyen szexuális kapcsolat történt volna.
A Diamantino Egyházmegye, amelyhez Simplicio tartozik, belső vizsgálatot indított az ügyben, aminek célja, hogy kiderítse, megszegte-e az 1983-as Egyházi Törvénykönyv előírásait, amely tiltja, hogy a latin rítusú katolikus papok érzelmi, pláne szexuális kapcsolatot létesítsenek.
A menyasszony eközben rendőrségi feljelentést tett a róla készült videó miatt – írja a LadBible.
