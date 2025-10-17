Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Botrányos videó került napvilágra: más menyasszonyát rejtegette egy pap a mosdó alatt

pap
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 05:30
botránymenyasszony
Egy brazil kisváros teljes lakossága felháborodott, miután kiderült, hogy prédikátoruk más menyasszonyát rejtegette otthonában. A botrányos esetről videó is készült, ami után belső vizsgálat indult a pap ellen.

Nagyon ritka, hogy egy pap meghívjon valakit az otthonába, és még ritkább, hogy levegye a ruháit, majd elrejtse az illetőt a mosdója alá. Éppen ezért sokkolta teljesen a brazíliai Nova Maringá nevű kisváros lakóit, amikor kiderült, hogy prédikátoruk valaki más menyasszonyát rejtette el a fürdőszobájában.

A pap botránya után belső vizsgálat indult.
A pap botránya után belső vizsgálat indult (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Óriási botrányba keveredett egy pap

A nő, aki a pap a mosdókagyló alatt próbált meg elrejteni, az egyik saját hívének a menyasszonya volt. Luciano Braga Simplicio tiszteletes azzal magyarázta a helyzetet, hogy a nő csupán lezuhanyozni ment hozzá, ezt akkor mondta, amikor egy feldühödött férficsoport berontott plébániára, hogy szembesítse őt.

A különös eset október 13-án, hétfőn történt a mindössze 5000 lakosú Nova Maringában. Simpliciót edzőnadrágban és egyéb ruhadarab nélkül találták, miközben megpróbált elmenekülni a feldühödött tömeg elől, amely a menyasszony hollétéről faggatta. A férfit végül arra kényszerítették, hogy kinyisson egy ajtót, amely mögött szerintük a nő rejtőzött.

A Pelo Bem de São José nevű közösségi blog beszámolója szerint a pap aznap reggel titokban vitte be a nőt a templom melletti házába. Úgy tudni, hogy a nő vőlegénye éppen nem tartózkodott a városban, így amikor a papot szembesítették, teljesen meglepte a helyzet, és zavartan viselkedett.

A hihetetlen esetet videó is megörökítette

Az incidensről készült videó gyorsan elterjedt az interneten: a felvételen látszik, ahogy Simplicio kopogtat az ajtón, miközben próbálja visszatartani a kamerázó férfit.

Nem meglepő módon az dühös férfi nem elégedett meg ennyivel, és egy fa székkel betörte az ajtót, amely egy hálószobába vezetett. Ezután a vőlegény odarohant egy másik, szintén zárt ajtóhoz, amelyet ismét a székkel tört be. Ez már a fürdőszobába nyílt, ott találták meg a 21 éves menyasszonyt, aki könnyek között, a mosdó alatt rejtőzött, atlétában és rövidnadrágban. A nőt kihúzták a rejtekhelyéről, és bár a helyzet gyanús volt, mind ő, mind Simplicio tagadta, hogy bármilyen szexuális kapcsolat történt volna. 

A Diamantino Egyházmegye, amelyhez Simplicio tartozik, belső vizsgálatot indított az ügyben, aminek célja, hogy kiderítse, megszegte-e az 1983-as Egyházi Törvénykönyv előírásait, amely tiltja, hogy a latin rítusú katolikus papok érzelmi, pláne szexuális kapcsolatot létesítsenek.

A menyasszony eközben rendőrségi feljelentést tett a róla készült videó miatt – írja a LadBible.

@tmz

Talk about unholy -- a Brazilian priest was reportedly caught hiding the fiancée of one of his parishioners in his home! 👀🫨🫢😱 FULL STORY IN BIO!

♬ original sound - TMZ

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
