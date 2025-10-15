Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló hír Michael Schumacher otthonából: megerőszakoltak egy ápolónőt

Michael Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 14:39
erőszak
Egy vádirat sokkoló részleteket árult el arról, mi történhetett Michael Schumacher otthonában egy 2019-es éjszakán: az F1-legenda fiának egyik barátját azzal gyanúsítják, hogy szexuális erőszakot követett el egy ápoló ellen.

Michael Schumacher fiának egyik autóversenyző barátját azzal vádolják, hogy megerőszakolta az F1-legenda egyik ápolónőjét a család otthonában.

Csak évekkel a történtek után mert megszólalni Michael Schumacher ápolója.
Csak évekkel a történtek után mert megszólalni Michael Schumacher ápolója. Fotó: AFP

2 évvel a történtek után emelt vádat Michael Schumacher ápolója

A meg nem nevezett gyanúsított, akiről úgy tartják, hogy egy ausztrál autóversenyző, a vádirat szerint megtámadta az ápolónőt, aki Schumacher gondozását végezte, miközben a sportoló egy súlyos fejsérülésből lábadozott, amelyet egy síbalesetben szenvedett el.

Az ápolónőt 2019-ben segítséggel vitték ágyba, miután egy estét biliárdozással töltöttek az F1-legenda svájci villájában. A vádirat szerint a nő vodkás koktélokat ivott, majd rosszul érezte magát, ezért ágyba fektették abban a privát szobában, amelyet az éjszakai műszakban dolgozó személyzet számára tartottak fenn. 

A fiatal férfi, aki a szomszédos szobában tartózkodott, állítólag átment a nőhöz, és kétszer is szexuálisan bántalmazta, miközben eszméletlen volt. A két másik kolléga, aki a közelben volt azt állította, hogy semmit sem láttak vagy hallottak, de az áldozat másnap tárgyi bizonyítékokat vett észre.

Az ügyészek által látott üzenetek szerint a nő SMS-ben vádolta meg az ausztrál pilótát a támadással, de megpróbált túllépni rajta. Schumacheréknél való állása elvesztésétől tartva csak két évvel később, 2021-ben jelentette az esetet - írta a Metro.

