Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy napja van a gördeszkás papnak!

hatvanéves
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 17:10
gördeszkásplébános atyapapplébános
Kerek születésnapot ünnepel Lendvai János atya. A gördeszkás papként ismert lenti plébános a Borsnak elmondta: kis híján egy kukoricaföldön hozta világra az édesanyja.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Nem önmagát ünnepli, hanem édesanyjáról és édesapjáról emlékezik meg minden születésnapján a gördeszkás pap. Lendvai Zoltán, a lenti plébános éppen 60 évvel ezelőtt, 1965. október 10-én látta meg a napvilágot. Nem is akármilyen körülmények között!

gördeszkás pap
Hatvanéves a gördeszkás pap  Fotó: Facebook

Zoltán atya készséggel elmesélte lapunknak születése történetét.

Édesanyám egy kukoricásban dolgozott, hiszen éppen októberre esik a betakarítás ideje. Szorgalmasan törte a csöveket, amikor hirtelen vajúdni kezdett. Még éppen sikerült időben kórházba szállítani. Ha egy kicsit is késik a segítség, a földeken kell édesanyámnak a világra hoznia 

– mondta a plébános.

A gördeszkás pap édesapja is megszenvedte a szülést

A mindig vidám pap persze később megkérdezte a szüleitől, hogyan zajlott a születése.

Az édesapám mesélte, hogy annak idején ő nem mehetett be a szülőszobára, de hallotta az édesanyám fájdalmas hangját. Tehetetlennek érezte magát és elkeserítette, hogy képtelen a szeretett asszonyának segíteni. Úgy vélte, hogy éppen ezért talán egy kicsit még jobban megszenvedte a születésemet, mint az anyám

 – árulta el a katolikus pap.

Zoltán atya telefonja ma egész nap csörgött. Rengetegen felköszöntötték, ő pedig elmondta, hogy igazából a keresztelése évfordulóját magára nézve sokkal nagyobb ünnepnek tartja.

Háromhetes koromban tartottak a keresztvíz alá. Akkor lettem Isten gyermeke, és akkor mosták le rólam Ádám és Éva örökletes bűnét. Egy pici babának persze még nincsenek saját bűnei

 – jegyezte meg a pap.

Valószínűleg a tisztelői tortával is felköszöntik, de hogy milyennel, azt interjúnk időpontjában még nem lehetett tudni. Mindenesetre Zoltán atya elárulta, hogy kedvenc süteménye a csokoládékrémmel töltött zalai kocka.

Nézd meg, hogyan gördeszkázik Zoltán atya:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu