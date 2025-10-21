Teljes készültség és pánik Vácon: mesterlövészt riasztottak a helyszínre

Tűz ütött ki egy váci, Deákvári fasori autószerelő-műhelyben és egy garázsban - tájékoztatott kedd hajnalban a katasztrófavédelem. Később közölték, hogy az udvaron több személykocsira is átterjedtek a lángok, a garázsban két autó égett teljes terjedelmében.
Az MTI-hez is eljuttatott közleményükben azt írták, hogy az esethez váci, rétsági, fővárosi és gödöllői hivatásos tűzoltókat riasztottak.
A garázsban a járművek mellett műanyag kannákban üzemanyagot is tároltak, ezeket a tűzoltók kivitték az épületből.
A tűz által érintett területről eltávolítottak egy ötkilós propánbutángáz-palackot. Az épületből kivittek egy acetilénpalackot és egy nagy méretű szén-dioxid-palackot is. Az acetilénpalackot folyamatosan hűtik, ártalmatlanításához mesterlövészt riasztottak a helyszínre - közölték.
Hozzátették: a tüzet eloltották, már az utómunkálatokat végzik.
