Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tárgyalás közben gyilkoltak meg egy bírót, mindent elleptek a rendőrök

bíró
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 14:48 / FRISSÍTÉS: 2025. október 07. 14:50
tárgyaláslövöldözéshaláleset
Fellebbezéses tárgyalás közben nyitott tüzet egy férfi. Évtizedeken át szolgált hűen, de lelőtték a bírót, egy ingatlanügy tárgyalásán.
Alexa
A szerző cikkei

Erőszakba torkollott egy tárgyalóteremben tartott meghallgatás, miután egy férfi tüzet nyitott fellebbezés közben. Lelőtték a bírót, aki belehalt sérüléseibe.

lelőtték a bírót
Lelőtték a bírót a tárgyalás közben Fotó: Forrás: Unsplash.com

Lelőtték a bírót a tárgyaló teremben, tüzet nyitott egy férfi

Éppen egy ingatlanvita ügyéről tartott tárgyalást Astrit Kalaja bíró, mikor egy férfi tüzet nyitott. A bíró a tiranai kórházba szállítása alatt már belehalt sérüléseibe. A közlemény szerint a lövöldözőt, egy 30 éves férfit, letartóztattak és őrizetben van. A helyi média Elvis Shkëmbiként említette a bűnözőt.

Egy édesapa és annak fia is megsebesült  a támadásban, így súlyos sérülésekkel kórházba kerültek, de állapotuk stabil. Edi Rama miniszterelnök is megszólalt a lövöldözés kapcsán és kijelentette, hogy szigorúbb büntetésre van szükség a fegyveres bűncselekményekkel kapcsolatban.

A bíró elleni büntetőjogi agresszió kétségtelenül a legszélsőségesebb jogi választ igényli az agresszorral szemben

- idézi szavait a metro.co.uk.

Albánia főügyésze, Olsian Çela azt mondta, hogy a két ember sérülése és a bíró halála szívszorító és az események az igazságszolgáltatás és a jogrendszer alapjait sújtják.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu