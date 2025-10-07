Tárgyalás közben gyilkoltak meg egy bírót, mindent elleptek a rendőrök

Erőszakba torkollott egy tárgyalóteremben tartott meghallgatás, miután egy férfi tüzet nyitott fellebbezés közben. Lelőtték a bírót, aki belehalt sérüléseibe.

Lelőtték a bírót a tárgyalás közben Fotó: Forrás: Unsplash.com

Lelőtték a bírót a tárgyaló teremben, tüzet nyitott egy férfi

Éppen egy ingatlanvita ügyéről tartott tárgyalást Astrit Kalaja bíró, mikor egy férfi tüzet nyitott. A bíró a tiranai kórházba szállítása alatt már belehalt sérüléseibe. A közlemény szerint a lövöldözőt, egy 30 éves férfit, letartóztattak és őrizetben van. A helyi média Elvis Shkëmbiként említette a bűnözőt.

Egy édesapa és annak fia is megsebesült a támadásban, így súlyos sérülésekkel kórházba kerültek, de állapotuk stabil. Edi Rama miniszterelnök is megszólalt a lövöldözés kapcsán és kijelentette, hogy szigorúbb büntetésre van szükség a fegyveres bűncselekményekkel kapcsolatban.

A bíró elleni büntetőjogi agresszió kétségtelenül a legszélsőségesebb jogi választ igényli az agresszorral szemben

- idézi szavait a metro.co.uk.

Albánia főügyésze, Olsian Çela azt mondta, hogy a két ember sérülése és a bíró halála szívszorító és az események az igazságszolgáltatás és a jogrendszer alapjait sújtják.