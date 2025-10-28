Azonnal rohantak a mentők, tömegbaleset történt Magyarországon

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
2025. október 28.
Három személygépkocsi ütközött egymásnak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy egymásnak ütközött három személygépkocsi és egy az árokba sodródott Hódmezővásárhelyen, a Makói Országúton, a Csomorkányi utca és a Kölcsey utca között.

Illusztráció / Fotó: Gé

A megosztott információk szerint a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják az árokban került autót. Mint kiderült: a helyszínre a mentők is kiérkeztek – egyelőre nincs hír a balesetben érintettek állapotáról.

 

