Azonnal rohantak a mentők, tömegbaleset történt Magyarországon

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy egymásnak ütközött három személygépkocsi és egy az árokba sodródott Hódmezővásárhelyen, a Makói Országúton, a Csomorkányi utca és a Kölcsey utca között.
A megosztott információk szerint a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják az árokban került autót. Mint kiderült: a helyszínre a mentők is kiérkeztek – egyelőre nincs hír a balesetben érintettek állapotáról.
