Mentőhelikoptert riasztottak, a tűzoltók is a helyszínen: súlyos baleset történt

Egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember érintett.
A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították és rögzítették a járműveket, közölte a katasztrófavédelem.
