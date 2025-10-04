Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mentőhelikoptert riasztottak, a tűzoltók is a helyszínen: súlyos baleset történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 14:03
Összesen négy ember érintett a karambolban.
B. V.
B. V.

Egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember érintett.  

Mentőhelikopterre is szükség volt.
Mentőhelikopterre is szükség volt Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Mentőhelikopterre is szükség volt

A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították és rögzítették a járműveket, közölte a katasztrófavédelem.

 

