Most jött: teljes útzár lépett életbe, nagy erőkkel folyik az életmentés

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Bonyhád térségében a 6-os főút 159-es és 160-as kilométere közötti szakaszán. A baleset következtében beszorult a személyautóba egy ember, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a mentősök segítségével emelték ki a járműből.

Súlyos baleset történt Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Teljes útlezárás a baleset miatt

A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.