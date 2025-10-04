Most jött: teljes útzár lépett életbe, nagy erőkkel folyik az életmentés

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Bonyhád térségében a 6-os főút 159-es és 160-as kilométere közötti szakaszán. A baleset következtében beszorult a személyautóba egy ember, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a mentősök segítségével emelték ki a járműből.
A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.
