Mentőt riasztottak: súlyos balesettel indult a nap az M3-ason

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből és átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

Rohant a mentő Fotó: Gé

A mentő mellett társhatóságok is a helyszínre érkeztek

Az egység áramtalanította a gépkocsit. A társhatóság is a helyszínre érkezett, közölte a katasztrófavédelem.