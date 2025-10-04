Mentőt riasztottak: súlyos balesettel indult a nap az M3-ason

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből és átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
Az egység áramtalanította a gépkocsit. A társhatóság is a helyszínre érkezett, közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.