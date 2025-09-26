Szörnyű baleset az M3-mas autópályán: lezárták az utat

Szalagkorlátnak hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 205-206-os kilométere között, Hajdúnánás térségében - írja a katasztrófavédelem. A Nyíregyháza felé vezető oldalon történt balesethez a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vonultak. A járműben ketten ültek, hozzájuk mentő érkezett. Az autó a belső sávban áll, a sztráda forgalma a külső sávon halad.

Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Rengeteg baleset pénteken az M3 autópályán

A Bors is beszámolt a péntek délután történt súlyos balesetekről, amely miatt órákon át araszolt a forgalom, miután több autó összekoccant péntek délután az M3-as autópályán, a gödöllői csomópontban, a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A járművekben összesen nyolcan utaztak, akikhez mentő is érkezett. A Gödöllő térségében történt karambolhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak.