Szörnyű baleset az M3-mas autópályán: lezárták az utat

Szalagkorlátnak hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 205-206-os kilométere között, Hajdúnánás térségében - írja a katasztrófavédelem. A Nyíregyháza felé vezető oldalon történt balesethez a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vonultak. A járműben ketten ültek, hozzájuk mentő érkezett. Az autó a belső sávban áll, a sztráda forgalma a külső sávon halad.
A Bors is beszámolt a péntek délután történt súlyos balesetekről, amely miatt órákon át araszolt a forgalom, miután több autó összekoccant péntek délután az M3-as autópályán, a gödöllői csomópontban, a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A járművekben összesen nyolcan utaztak, akikhez mentő is érkezett. A Gödöllő térségében történt karambolhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak.
Pénteken késő este egymásba rohant két személykocsi a 24-es főút 3-as kilométerénél, Gyöngyös határában - írja a katasztrófavédelem. Az egyik autó a vasúti sínekre sodródott. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A két gépkocsiban összesen hatan ültek, hozzájuk mentő érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni.
